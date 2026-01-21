Campamentos para los niños de Arganzuela durante la Semana Santa: fechas y datos a tener en cuenta para inscribirse

Desde la Junta Municipal del distrito de Arganzuela han anunciado los campamentos que tendrán lugar durante la próxima Semana Santa, para niños de entre 3 y 12 años.

Uno de los principales incentivos es que estas actividades de ocio lúdico-educativas, que incluyen servicios de desayuno y comida, serán totalmente gratuitas. Aunque, eso sí, hay plazas limitadas: se ofertarán 50 plazas por centro, y en total serán 150, para cubrir el periodo no lectivo de Semana Santa 2026.

Datos a tener en cuenta para apuntarse a los campamentos de Arganzuela en Semana Santa

Los destinatarios a estos campamentos son los niños y niñas de 3 años a 12 años (escolarizados desde Segundo Ciclo de Educación Infantil hasta sexto curso de Educación Primaria durante el curso 25/26), y los menores nacidos entre el 2014 y 2022 (ambos incluidos).

Tendrá preferencia el alumnado empadronado en el distrito de Arganzuela y las plazas no cubiertas quedará disponibles para el alumnado de Centros Escolares del distrito no empadronados hasta agotar las plazas ofrecidas. Además, también gozarán de prioridad las familias en las que los dos progenitores estén trabajando o solo uno en caso de familias monoparentales.

La inscripción se ha de realizar desde las 09:00 horas del miércoles 4 de febrero hasta las 23:59 horas del 10 de febrero. Y se puede llevar a cabo tanto de forma online a través de este enlace o llamando al 678 967 267.

En caso de que haya más solicitudes que plazas, se realizará un sorteo el miércoles 11 de febrero a las 10 horas en la Junta Municipal. El listado provisional de admitidos se publicará el lunes 16 de febrero en el presente enlace. Si alguien desea comunicar algún tipo de error o reclamación podrá hacerlo del 16 al 20 de febrero a través del correo electrónico campas_arganzuela@siete-estrellas.com.

Fechas y datos a tener en cuenta por padres y alumnos / Ayuntamiento de Madrid

Aquellos que reciban un mail con un enlace para formalizar su plaza es que tienen su presencia confirmada en los campamentos.

Fechas y ubicaciones

Las fechas de las actividades serán 27, 30, 31 de marzo y 1 y 6 de abril. Y la asistencia es obligatoria para el periodo completo de cinco días del mes de abril. Los horarios concretos de los diferentes eventos de los que disfrutarán los más pequeños serán:

De 7:30 a 9 horas: horario de acogida (incluye desayuno con entrada hasta las 8:45 horas)

De 9 a 15 horas: horario de actividades (incluye comida)

De 15 a 15:30 horas: primera salida

De 15:30 a 16:30: segunda salida

Todas ellas se realizarán en hasta tres colegios: