El Lidl más grande de Madrid estará en Arganzuela: más de 1.000 m² y apertura inminente

Buena noticia para los vecinos del distrito de Arganzuela y La Latina. La cadena alemana Lidl abrirá en cuestión de días un nuevo establecimiento en el distrito, reforzando la oferta comercial de la zona y sumando un espacio de grandes dimensiones, pensado para facilitar la compra diaria de todos los vecinos.

El nuevo supermercado se ubicará en el Paseo del Doctor Vallejo-Nájera, número 43, un enclave que da servicio principalmente a las zonas de Imperial, Acacias y La Latina. Su apertura está prevista para el viernes 23 de enero, según ha confirmado la propia compañía dentro de su plan de expansión en España.

Imagen archivo Logotipo Lidl / iStock

Uno de los supermercados Lidl más grandes de la ciudad

El establecimiento contará con más de 1.150 metros cuadrados de sala de ventas, lo que lo sitúa entre los Lidl de mayor tamaño de la capital. El horario será amplio, de lunes a domingo de 9:00 a 22:00 horas, lo que resolverá una de las demandas habituales de los vecinos que viven en una zona con alta densidad residencial y mucho tránsito diario.

En su interior, los clientes encontrarán el surtido habitual de la cadena, con especial peso de los productos frescos —fruta, verdura, carne, pescado o pan recién horneado —, además de artículos de alimentación envasada, bebidas, productos de higiene, limpieza y una selección de bazar.

Además, habrá productos de proveedores locales y semanas temáticas de gastronomía internacional, lo que ya son una de las señas de identidad de Lidl en España.

Nuevas secciones adicionales

La amplitud de la sala de ventas que tiene este nuevo establecimiento permite instalar no solo las secciones habituales, sino también áreas adicionales para compras rápidas y autoservicio.

Imagen archivo supermercado Lidl / iStock

Para muchos vecinos, esto será realmente una salvación: ya no tendrán que perder tiempo en largas colas ni recorrer el barrio en busca de productos. Lidl apuesta por la comodidad y la rapidez en la atención, algo clave en una gran ciudad, y en una zona con la densidad de población que tienen tanto Arganzuela como La Latina.

Plan de crecimiento de Lidl en España

La llegada de este nuevo supermercado forma parte del plan de crecimiento de Lidl en España, que solo este mes contempla dos aperturas, una en Madrid y otra en Málaga, con una inversión conjunta cercana a los ocho millones de euros y la creación de decenas de puestos de trabajo.

De cara a los próximos meses, la cadena prevé seguir ampliando su red con cerca de 50 nuevos establecimientos en todo el país dentro de su actual ejercicio fiscal, combinando nuevas aperturas con la modernización de tiendas ya existentes.