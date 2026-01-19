¿Cuál será el futuro de El Corte Inglés de Méndez Álvaro? Así será el nuevo terreno: un parque de distrito, torre de oficinas...

En febrero de 2024 el Corte Inglés de Méndez Álvaro, uno de los enclaves de este barrio de Arganzuela, cerró definitivamente tras una sentencia judicial del Tribunal Supremo de 2019, el cual ordenó su demolición parcial por exceso de edificaciones. Desde entonces, esta parcela ha sido uno de los terrenos 'malditos' de la capital marcada por los pleitos, y que hasta el pasado jueves 15 de enero no tenía firme cuál sería su futuro.

11.811 metros cuadrados que dejaron "huérfanos de comercios" a los vecinos del barrio y que, dos años después, podrán volver a ver 'vida' en el terreno. De estos, el 72% de la parcela tendrá titularidad pública y, el resto (3.311 m²), serán privados y se destinarán a levantar una gran torre de oficinas de hasta 27 plantas. Mientras que los 8.500 metros cuadrados de superficie pública serán destinados a una zona verde y otra de equipamiento para los vecinos de Arganzuela, aun por determinar de qué tipo. Por último, se destinará la planta bajo restante para un aparcamiento asociado al nuevo equipamiento y, por ende, para beneficio de los vecinos.

El Corte Inglés de Méndez Álvaro previo a su cierre definitivo en 2024 / Imagen de Archivo /ECI

Un enclave estratégico —junto a la estación de Méndez Álvaro, la M-30 y el eje ferroviario Atocha-Abroñigal— para un distrito con alta densidad de población, con 158.760 residentes, y que desde hace años demanda más espacios verdes más allá de Madrid Río.

Así será el plan Nuevo Sur-Méndez Álvaro, con un parque de distrito como "elemento central"

Tal y como explicó la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda posterior a la Junta de Gobierno, la obra busca convertir el espacio en "un parque de distrito". Por ello, la zona verde "será el elemento central en torno al cual se organicen la edificación pública y la torre de oficinas". Este parque no será un simple ajardinamiento, sino un espacio estructurante que permitirá mejorar la conexión peatonal y ambiental de la zona, muy marcada por infraestructuras viarias y ferroviarias.

Junto al espacio verde se levantará una torre de hasta 27 plantas. Una apuesta por la edificación en altura que responde a la estrategia urbanística para liberar suelo y ganar espacio público. El proyecto incluye también un equipamiento público, cuya función concreta se definirá en fases posteriores, pero que deberá responder a las necesidades del barrio. Este elemento es clave para equilibrar el desarrollo privado con dotaciones de uso colectivo, algo que ha estado en el centro del debate durante toda la tramitación del convenio.

Vista panorámica de la superficie del antiguo Corte Inglés de Méndez Álvaro / Google Maps

Más allá de los nuevos edificios, el proyecto resolverá problemas de movilidad existentes en la zona. Ya que permitirá conectar de forma fluida las calles de la Kentia y Retama, creando un entorno más accesible y así mejorar el volumen de tráfico de la zona.

Así, bajo el nombre de Nuevo Sur-Méndez Álvaro, este proyecto se convertirá en un enclave notable del sur de la capital con el que el Ayuntamiento de Madrid buscará consolidar como un polo de actividad económica, vinculado a oficinas —con la misión de reforzar zonas como Méndez Álvaro, Delicias o Legazpi como alternativas al centro tradicional para la implantación de oficinas— y también servicios para la ciudadanía.

Con la luz verde al convenio, el antiguo Corte Inglés de Méndez Álvaro, el cual llegó a ser uno de los más grandes de España a principios de los 2000, deja de ser un problema enquistado para convertirse en un relevante proyecto de transformación urbana del sur de Madrid.