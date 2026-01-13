Entre audífonos, llaves y ukeleles… ¿sabes qué olvidan los madrileños?

La Oficina Municipal de Objetos Perdidos de Madrid cerró el 2025 con un recuento de olvidos que confirma una evidencia que continúa al alza: en la ciudad que nunca se detiene, el despiste tampoco descansa. Y menos en unas fechas como las festividades navideñas, propensas a salir, beber y compartir. Factores que hacen aún más sencillo la pérdida de algún bien material.

En total, fueron 6.548 objetos perdidos que llegaron a las dependencias municipales durante el último mes del año, coincidiendo con el ajetreo de las compras navideñas, los desplazamientos masivos y las prisas propias de las fiestas.

Objetos custodiados en la Oficina Municipal de Objetos Perdidos / VICTOR LERENA

Objetos perdidos de todo tipo y condición

Audífonos, una televisión, un ukelele, videoconsolas, unos walkie-talkies, e incluso décimos de lotería son algunos de los más de 6.500 olvidos que llegaron a la Oficina Municipal de Objetos Perdidos en diciembre.

También lo hicieron otros objetos que poco tienen que ver entre sí. Un andador, carritos de bebés, un despertador, un masajeador, un micrófono, un monopatín, muletas, una orla universitaria, un palo de selfie, raquetas de pádel o incluso un trípode.

Algunos objetos perdidos llegaron en masa

Si bien existen casos, como los nombrados anteriormente, que son algo más excepcionales (el ukelele, los décimos de lotería o la orla universitaria), existen otros elementos que son sospechosos habituales a la hora de convertirse en objetos perdidos.

Objetos custodiados en la Oficina Municipal de Objetos Perdidos / VICTOR LERENA

Entre los objetos depositados en la oficina se contabilizan 398 cinturones, 431 gafas, 59 libros, 294 llaves, 77 maletas, 214 mochilas, 227 teléfonos móviles o 519 prendas de ropa. La repetición de todos estos artículos es lo que contribuye, en gran medida, a que el número total de olvidos haya sido tan grande en el mes de diciembre.

Abierta sólo por la mañana

Los objetos podrán ser entregados a quienes acrediten su propiedad en la Oficina, situada en el Paseo del Molino 7 y 9, en el distrito de Arganzuela. Está abierta de 8:30 a 14 horas de lunes a viernes, excepto algunos días festivos como el pasado 24 o 31 de diciembre. Por otro lado, los fines de semana permanecerá cerrado.

Cómo llegar a la Oficina Municipal de Objetos Perdidos

Para todos aquellos preocupados por haber perdido algún artículo de valor o para los interesados en ir a reclamar objetos perdidos, estas son las mejores combinaciones para poder ir a la Oficina Municipal de Objetos Perdidos. Situada en Arganzuela, las dos opciones más lógicas serían las siguientes: