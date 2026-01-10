Las cafeterías más instagrameables de Arganzuela: brunch, repostería y mucho más

El distrito de Arganzuela, con su mezcla de espacios verdes con Madrid Río, cultura y barrios que han ganado vida en los últimos años, se ha convertido también en uno de los puntos gastronómicos más interesantes de Madrid. Para quienes buscan café de calidad, son varias las cafeterías que se han converitdo en virales en las redes sociales por sus cafés, brunchs o desayunos especiales.

Al igual que sucede con el Clan Obrador o la pastelería Una Dolce Idea, hay cafeterías del distrito que se "han colado" entre las más buscadas por su estilo, decoración y, por supuesto, su oferta. Más allá de los clásicos cafés de barrio, algunos locales han sabido combinar una decoración cuidada, oferta gastronómica variada y un ambiente atractivo, convirtiéndose en puntos de visita casi obligada para los madrileños que quieren que sus fotos en Instagram reflejen más que un simple café.

Dot Café Bar, el referente instagrameable

Dot Café Bar se ha convertido en una de las cafetería más reconocibles del distrito. No es casualidad que su perfil en Instagram supere los 15.700 seguidores, una cifra notable para un negocio de barrio. Su éxito se apoya en una combinación clara: una decoración luminosa, minimalista y muy fotografiable, y una oferta de cafés y dulces pensada para el consumo pausado.

Las imágenes de sus tazas, mesas y rincones se repiten en redes, convirtiendo al local en un punto de encuentro para vecinos y visitantes que buscan un café con identidad visual.

Quisqueya, café de especialidad con personalidad propia

A tan solo ocho minutos de este negocio se sitúa Quisqueya, una cafetería que ha sabido diferenciarse por su enfoque en el café de especialidad y un ambiente relajado, muy valorado por quienes buscan un espacio tranquilo pero con estilo. No solo con ello, la cafetería se ha sumado a otra de las tendendencias en alza en la capital: el açai.

Quisqueya se ha ganado su lugar en esta lista gracias a su constancia y a una identidad clara, que se refleja tanto en su carta como en la forma en la que el local se muestra en redes sociales.

Una cafetería con estilo nórdico

Con dos establecimientos en Madrid, Drømme Kaffe House (calle de Juana Doña 8) es una cafetería de especialidad que apuesta por una estética cuidada y reconocible, inspirada en el estilo nórdico. Espacios claros, detalles sencillos y una presentación muy cuidada de sus bebidas convierten este local en un lugar habitual para fotografías y encuentros informales.

Además, esta cafetería destaca por su regente. Esta cafetería especial fue abierta en 2021 por la actriz Ángela Cremonte, actriz española de series como Amar es para siempre o Los hombres de Paco. Sin embargo, este local no solo se limita a vender café de especial, si no que es un espacio de coworking y sala de formación de todo lo relativo al café. Así, el negocio concentra un espacio donde se puede teletrbajar y desayunar con variedad de bollería y tostadas con pan de masa madre.

Otras dos cafeterías que destacan

A estos locales se suman Bardo Café Madrid y Muá! Cafetería. La primera de ellas es una propuesta algo más discreta en lo visual, pero con una estética suficiente para atraer a quienes valoran los espacios tranquilos y bien diseñados. Su presencia en redes no es tan llamativa como la de otros locales, pero su reputación se apoya en la calidad del café y en un ambiente acogedor.

Mientras que Muá! Cafetería, uno de los pocos locales del distrito que ofrece opciones claras de brunch, le ha permitido posicionarse como un plan recurrente para fines de semana. Su propuesta combina platos pensados para compartir, cafés y una decoración amable que funciona bien en redes sociales.