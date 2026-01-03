Las pastelerías madrileñas calientan para el día de Reyes: “El Roscón divide a los clientes entre dos sabores”

El Día de Reyes es uno de los momentos más importantes para la gastronomía española. No es un secreto que el Roscón de Reyes es, con diferencia, el dulce más vendido del año, seguido de las torrijas de Semana Santa y los buñuelos del Día de Todos los Santos. Las pastelerías de Madrid ya tienen todo preparado para afrontar uno de sus grandes retos y están convencidos del sabor que va a volver a arrasar.

Las pastelerías de Madrid confirman el Roscón de Reyes arrasa un año más

En el distrito de Madrid de Arganzuela, puedes encontrar una de las pastelerías favoritas para comprar el Roscón de Reyes. Una Dolce Idea prepara todos los encargos de este postre el mismo día que lo entregan, lo que provoca que hayan tenido que contratar personal de refuerzo para esta época, con jornadas que pueden alcanzar las 24 horas al día. "No paramos estos días, la organización es complicada, tenemos que cambiar totalmente el modo de funcionamiento, es el pico de trabajo, todas las casas de España compran un roscón", explica su gerente.

"Vendes la misma cantidad de roscones en dos días que en toda la temporada del Roscón de Reyes", como nos explican desde esta pastelería de Arganzuela, en dos días tienen que concetrar el trabajo de toda una época del año. Las reservas para este postre cada año se agotan antes y siempre bastantes días antes del 5 y el 6 de enero, produciendo todo lo que pueden producir.

Así es el Roscón de Reyes de la pastelería Una Dolce Idea de Arganzuela / Imagen cedida por Una Dolce Idea

Para los trabajadores de esta pastelería del barrio de Delicias, la Navidad en general y el Día de Reyes en particular es un momento muy ilusionante, pero supone un gran reto. Están convencidos de que van a superar su capacidad de producción en estos días, como ya ocurrió en años anteriores. De hecho, suelen cogerse vacaciones una vez que pasan las Fiestas por el esfuerzo que implica cumplir.

El Roscón de Reyes favorito de los clientes de Madrid

En los ocho años que lleva esta pastelería abierta en Arganzuela el gran superventas del Roscón de Reyes el de nata, porque se adapta al gusto de la mayoría. Otra opción que nunca falla, es la de sin relleno, para que así no haya peleas para decidir el mejor sabor. Estas dos opciones son por las que se decantan la gran mayoría de clientes, con diferencia.

También hay otras personas que son seguidores de las opciones de trufa o crema, aunque son menos abudantes que los de nata o los sin relleno.

En cuanto las inovaciones que se viven en los últimos años, como la opción de pistacho o de galleta, tienen su público, pero es mucho más pequeño: "Siempre que hay una novedad siempre hay gente que se apunta, siempre hay cierto tipo de público que va a ir a probar cosas nuevas", explican desde Una Dolce Idea. "Los sabores de toda la vida son los que la mayoría de gente busca o prefiere: "En una cosa tan tradicional como el roscón, no se la suelen jugar, y como es para la familia, van a lo seguro", es lo que les transmiten los clientes de esta pastelería.