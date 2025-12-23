Unas vacaciones sin aburrimiento: este es el distrito de Madrid con más actividades para niños en Navidad

La Navidad ha llegado, y eso se sabe. En la Comunidad de Madrid se llevan celebrando actividades para conmemorar esta festividad desde principios del mes, incluso en noviembre cuando tuvo lugar el encendido de luces. Todos sus distritos están de celebración, con una programación para todas las edades y actividades para los niños, y Arganzuela no se queda atrás.

A lo largo del mes se están realizando actividades, que se alargarán hasta enero, con esta temática pensadas, en especial, para los más pequeños. Exposiciones, talleres, cine e incluso patinaje han llegado al distrito número dos de la comunidad.

Belenes y exposiciones: toda clase de actividades para niños en Navidad

Dentro de las distintas actividades pensandas para niños en Navidad que se realizan en Arganzuela, las exposiciones de belenes son una buena oportunidad para acudir con toda la familia y disfrutar de estos montajes. Además, hay distintas opciones que se pueden visitar.

Belén intergeneracional

En el Centro Intergeneracional Ouka Leele se expone un belén intergeneracional que se puede visitar toda la semana de 10:00 a 22:00 horas, hasta el próximo 8 de enero. La sala permanecerá cerrada el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026.

Belén intergeneracional / Ayuntamiento de Madrid

Este belén está ubicado en Legazpi, y fue creado debido a una experiencia de intercambio intergeneracional entre jóvenes, adultos y mayores, guiado por María Moratinos, expresidenta de la Asociación de Belenistas.

Belén Popular Tradicional

Desde el pasado 5 de diciembre hasta el próximo 8 de enero se podrá visitar el Belén Popular Tradicional de Arganzuela en el Centro Municipal de Mayores Luca de Tena, realizado con materiales reciclados por Moisés Cueva, socio del centro. El belén se puede visitar de 10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. La sala permanecerá cerrada el 25 de diciembre y el 1 de enero.

El esplendor del Belén Napolitano

También hasta el 8 de enero se puede disfrutar en Arganzuela de uno de los mejores montajes de toda la Comunidad de Madrid, el Belén Monumental Napolitano. Como eje central de la exposición Angelicum, ubicado en la Casa del Reloj, reúne más de 200 figuras y 500 elementos arquitectónicos y escenográficos de gran belleza y valor artístico.

Belén Monumental Napolitano, Exposición Angelicum. / Instagram Pedro Lozano Crespo

Certamen de Tarjetas Navideñas para los niños del distrito

En la Sala Primavera, ubicada en la Casa del Reloj, también se celebrará el certamen de tarjetas navideñas de Arganzuela desde el 19 de diciembre hasta el 8 de eneros. En este certamen participan los alumnos de Educación Primaria de los colegios del Distrito y se puede visitar de lunes a sábado de 10:00 a 21:00 horas.

Actividades Infantiles y Familiares

Entre las actividades navideñas dedicadas para la familia y los más pequeños destacan talleres de magia, espectáculos musicales, teatros de títeres e incluso una fiesta musical infantil. Estas son algunas de las actividades señaladas:

Ludotecas de Navidad : Tendrán lugar el 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2 de enero de 10:00 a 14:00 horas en el Centro Dotacional Ángel del Río.

: Tendrán lugar el 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2 de enero de 10:00 a 14:00 horas en el Centro Dotacional Ángel del Río. Taller de cocina divertida: También se celebrarán en el Centro Dotacional Ángel del Río el 22, 23 y 26 de diciembre.

También se celebrarán en el Centro Dotacional Ángel del Río el 22, 23 y 26 de diciembre. Musical familiar "Viaje al centro de la Navidad": En este caso, el espectáculo tendrá lugar en el Auditorio Nuevas Dependencias el 23 de diciembre a las 18:00 horas.

En este caso, el espectáculo tendrá lugar en el Auditorio Nuevas Dependencias el 23 de diciembre a las 18:00 horas. Teatro de títeres "El soldadito de plomo" : Este teatro se celebrará en el Auditorio Nuevas Dependencias el próximo 26 de diciembre a las 18:00 horas.

: Este teatro se celebrará en el Auditorio Nuevas Dependencias el próximo 26 de diciembre a las 18:00 horas. Fiesta musical infantil "Zumikids" en Navidad: Esta fiesta tendrán lugar el 3 de enero de 2026 en la Nave de Terneras a las 18:00 horas

Cine para toda la familia

No hay mejor momento en todo el año para disfrutar de una buena película con toda la familia como la Navidad. Por eso mismo, en el Centro Dotacional Ángel del Río se podrá disfrutar el próximo 26 de diciembre, a las 19:00 horas, de 'Padre no hay más que uno 3'. El 18 de diciembre ya se pudo disfrutar de 'La Navidad en sus manos', en el mismo horario.

⁠Exterior del Centro Dotacional Integrado Ángel del Río, perteneciente al distrito de Arganzuela / Alba Vigaray

Pista de hielo en el Matadero de Madrid

Por último, desde el 5 de diciembre y hasta el 6 de enero se puede disfrutar de una pista de hielo (600 m²) en Matadero que puede acoger aproximadamente a 75 personas. Las entradas tienen un precio de 7,5 euros, que incluyen el alquiler de patines y guantes, así como el uso de la pista durante media hora. Se pueden comprar tanto en taquilla como online.