Los vecinos de Arganzuela celebran la reapertura definitiva de la Línea 6 de Metro: "Era necesario para todos"

La Línea 6 de Metro de Madrid ha vuelto a la normalidad tras la reapertura completa del trazado el pasado sábado (once días antes de lo previsto) y el lunes vivió su primer día laborable con servicio restablecido. En Legazpi, uno de los puntos clave del distrito de Arganzuela, la vuelta de los trenes y el aumento de viajeros se ha notado —y mucho— entre los vecinos, que celebran el fin de unas obras que, aunque necesarias, han alterado durante meses su movilidad diaria.

La estación de Legazpi ha recuperado ya la actividad habitual. Desde primera hora de la mañana del pasado lunes (como primer día laborable), el trasiego de viajeros ha vuelto a ser constante en una estación estratégica que conecta la Línea 6 con la Línea 3 y da servicio a miles de personas que se desplazan a diario hacia el centro y otros barrios del sur de Madrid.

Unas obras que han originado molestias pero que eran muy necesarias

"Se nota muchísimo. Antes tenía que dar un rodeo enorme para ir a trabajar y ahora vuelvo a tardar lo de siempre", comenta Pilar, una vecina del barrio que utiliza la estación a diario. Mario, otro usuario habitual, destaca que "la Línea 6 es básica para movernos por Madrid y tenerla cerrada se notaba en todo Arganzuela".

La reapertura supone un alivio para el distrito, especialmente tras meses en los que los vecinos han tenido que recurrir a autobuses sustitutivos o a combinaciones menos directas. "Entendíamos que las obras eran necesarias, pero teníamos ganas de que acabaran", señala un comerciante de la zona, que confía en que la normalidad del metro también ayude a recuperar el flujo de clientes.

Desde Metro de Madrid, las actuaciones en la Línea 6 se han centrado en mejorar la infraestructura, la seguridad y la fiabilidad del servicio, en una línea que es la más utilizada de toda la red. La vuelta progresiva de la circular culminó el pasado fin de semana y este lunes sirvió como primera gran prueba en día laborable, con un balance positivo en estaciones como Legazpi.

Ahora, la circular vuelve a dar servicio con una vía, andenes y sistema eléctrico renovados, con 28 estaciones y 430.000 viajeros diarios que volverán a disfrutar de la 'línea gris' después de más de 200 días de interrupciones.

Pero la historia y las actuaciones no acaban aquí, esta línea se seguirá mejorando: en enero comenzará la segunda fase en la que se instalarán puertas automáticas (24 por andén, en total más de 1.600). Pero para fortuna y comodidad de todos los viajeros estas actuaciones se llevarán a cabo en horario nocturno. Y habrá una tercera fase que arrancará en junio o julio, en la que llegarán nuevos trenes y que se empezarán a utilizar en 2027.