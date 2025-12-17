Aterriza el IX Festival de Góspel en Arganzuela: consulta los conciertos gratis durante todo el mes

Desde el pasado 12 de diciembre llegó a Arganzuela la novena edición del Festival de Góspel, una iniciativa promovida por la Junta Municipal de Distrito. Con tres ediciones a sus espaldas, esta cita se ha convertido en una tradición esperada por vecinos del distrito y visitantes. A lo largo de todo el mes, distintos mercados municipales y centros culturales del distrito se llenarán de góspel en todas sus formas. Además, este programa cuenta con incentivo que lo hace más apetecible todavía. Por si fuera poco, la entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Cartel IX Festival Góspel Arganzuela / Ayuntamiento de Madrid

Conciertos en mercados municipales

Uno de los establecimientos en los que se podrán disfrutar de estos conciertos de góspel son los mercados municipales, en concreto dos de ellos.

Mercado Municipal de Santa María de la Cabeza

El pasado viernes, 12 de diciembre, tuvo lugar el inicio de esta serie de conciertos en el Mercado Municipal de Santa María de la Cabeza. A las 13:00 horas, el grupo 'Soul & Góspel' ofreció un espectáculo que unió la fuerza del espíritu del góspel y la intensidad del soul. Voces potentes, armonías llenas de energía y ritmos contagiosos rindieron homenaje a las raíces afroamericanas, desde espirituales tradicionales e himnos góspel, hasta grandes clásicos del soul.

El concierto ofrecido por Soul and Gospel, enmarcado en el Festival de Góspel de Arganzuela / Ayuntamiento de Madrid

Mercado Municipal de Guillermo de Osma

El segundo de los seis conciertos tuvo lugar a las 13 horas de este miércoles de la mano del 'Coro Ars Futura'. Este coro ha intervenido en diferentes ciudades españolas y en otros países, ganándose un nombre a nivel internacional. Además, han colaborado con músicos especializados en música antigua y música contemporánea de gran prestigio y han realizado conciertos en distintos festivales, como el Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid.

Conciertos en los centros culturales

Los otros recintos que van a acoger estos conciertos son los centros culturales. En este caso, serán dos centros en los que se realizarán hasta cuatro conciertos.

Centro Dotacional Integrado Ángel del Río

El próximo viernes 19, a las 19:00 horas, 'Swingdrome' fusionará la espiritualidad del góspel con el ritmo del swing de los años 30 y 40. Voces potentes y armonías corales crearán un sonido alegre e inspirador que convertirá cada interpretación en una auténtica celebración.

El cuarto concierto tendrá ligar el lunes 22, a la misma hora que el anterior, a cargo de 'Souldrivers'. Este grupo nos sorprenderá con ritmos de góspel, fusionados con rock, soul, folk y pop actual en un show más que entretenido.

Nave de Terneras en el Centro Cultural Casa del Reloj

El viernes 26, a las 19:00 horas, 'All4Gospel' será el encargado de protagonizar el quinto concierto del festival. Este coro ha irrumpido en la escena nacional con mucha fuerza en los últimos tiempos con una clara referencia de unión y hermandad entre todos sus miembros.

Por último, 'Mad City Singers' será el grupo encargado de cerrar esta novena edición del festival el próximo sábado 27, a las 19:00 horas. Gracias a ellos, vivirás un sonido único, donde se puede apreciar la mezcla del góspel clásico, contemporáneo y el blues.