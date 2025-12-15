ENFERMEDADES
Muestras gratuitas en las farmacias de Madrid para el cribado de cáncer de colon, el segundo más mortal en España
La Comunidad de Madrid ha comenzado a repartir gratuitamente kits de toma de muestras, y solo en 2024 se realizaron 356.997 pruebas en la ciudad
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha dado un paso más en la prevención del cáncer colorrectal con la ampliación de los puntos de recogida en farmacias (más de 3.000 puntos) de los kits de detección precoz, conocidos como 'prevecolon'. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha visitado este lunes una de las nuevas oficinas habilitadas en el barrio madrileño de Chueca, donde ha podido comprobar de primera mano cómo funciona esta iniciativa, que hasta ahora solo estaba disponible en los centros de salud.
Durante la visita, Matute ha agradecido la implicación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, que se ha sumado al programa mediante un convenio de colaboración con el Gobierno regional. También ha destacado el papel clave de las farmacias como espacios de cercanía y atención diaria a la ciudadanía, con horarios amplios y accesibles. “Gracias a esta colaboración esperamos poder dispensar hasta 400.000 kits en un año y lograr que cada vez más madrileños se realicen la prueba a tiempo”, ha señalado.
La farmacia 'Salud & Rock'n Roll', ubicada en el distrito de Arganzuela, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "nos llegaron el día 11 y de momento no hay mucha demanda. Nosotros estamos informando a la población de que ya los tienen disponibles, y suponemos que con el tiempo irá aumentando la población que nos solicita los kits".
Unas pruebas que salvan vidas: es el segundo cáncer más mortal en España
La prueba, sencilla e indolora, consiste en el análisis de sangre oculta en heces, una muestra que posteriormente debe entregarse en el centro de salud correspondiente. Los datos avalan la eficacia del programa: en el último año se detectaron 499 casos de cáncer, además de 447 lesiones de alto riesgo y 2.914 lesiones que requieren seguimiento médico, lo que ha permitido intervenir de forma temprana y salvar vidas.
La prueba permite detectar pequeñas cantidades de sangre no visibles a simple vista, que puede alertar sobre la presencia de lesiones (pólipos) que sea preciso explorar y tratar. En caso de que el test de cribado sea positivo será necesario valorar con su médico o enfermera de Atención Primaria la indicación de la prueba de confirmación que es la colonoscopia de cribado.
Si el resultado es negativo, está dentro de la normalidad. Es necesario repetir el test cada dos años para que la prevención del cáncer sea efectiva.
El cáncer de colon y recto puede desarrollarse durante años sin presentar síntomas y es actualmente el tumor maligno más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer en España.
La detección precoz a través de este cribado reduce significativamente la mortalidad y permite eliminar pólipos antes de que se conviertan en tumores malignos, mediante pruebas complementarias como la colonoscopia. Solo en 2024, la Comunidad de Madrid realizó 356.997 pruebas, una cifra récord que confirma la creciente concienciación ciudadana sobre la importancia de la prevención.
La detección temprana multiplica por seis la probabilidad de supervivencia
Este programa está enfocado en la población de edad comprendida entre los 50 y 69 años sin síntomas ni factores de riesgo añadidos para el Cáncer Colorrectal (CCR). Desde la Comunidad de Madrid insisten en los siguientes beneficios del programa:
- El principal beneficio del programa de cribado es la reducción de la mortalidad por cáncer de colon y recto, y multiplica por seis las posibilidades de supervivencia.
- Posibilita un tratamiento precoz y menos agresivo en caso de tumor maligno.
- Las pruebas inmunológicas de Sangre Oculta en Heces son seguras, aceptadas y accesibles.
- La colonoscopia de elección para el diagnóstico precoz de un posible cáncer colorrectal ante un resultado positivo del test de Sangre Oculta en Heces.
