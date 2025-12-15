El Belén Monumental Napolitano que arrasa esta Navidad: 500 elementos decorativos y a diez minutos del centro de Madrid

Desde ya y durante toda la Navidad, se puede disfrutar en Arganzuela de uno de los mejores montajes de toda la Comunidad de Madrid, el Belén Monumental Napolitano. Como eje central de la exposición Angelicum, ubicado en la Casa del Reloj, reúne más de 200 figuras y 500 elementos arquitectónicos y escenográficos de gran belleza y valor artístico.

Belén Monumental Napolitano, Exposición Angelicum. / Instagram Pedro Lozano Crespo

El Belén Monumental Napolitano de Arganzuela es un viaje al pasado

En sus 100 metros cuadrados, el visitante puede sumergirse en la Nápoles del siglo XVIII, la ciudad más poblada y vibrante de Europa en aquel entonces. Gracias a este belén puede conocer sus oficios, costumbres y personajes mitológicos o populares.

En él, se combinan escenas pastoriles y urbanas con el lujoso cortejo de los Reyes Magos y la delicadeza del grupo de la Natividad. Dirigido por José Luis Mayo Lebrija y su Taller de Arte, el montaje permite descubrir el trasfondo histórico y simbólico del belén napolitano y admirar las piezas de la prestigiosa Colección Basanta-Martín.

Belén Monumental Napolitano, Exposición Angelicum. / Instagram Pedro Lozano Crespo

Sus figuras son muy famosas porque son figuras articuladas, hechas de alambre y con las extremidades de madera. La cara y el resto del cuerpo está cubierto de barro cocido, lo que era muy común en las procesiones de la Italia del siglo XVIII.

Se puede disfrutar de este espectacular Belén Napolitano hasta el 8 de enero, en la Lonja del Centro Cultural Casa del Reloj. El horario de visita es de lunes a sábado de 9:00 a 21:00 horas, domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas y el 24 y 31 de diciembre de 10:00 a 14:00 horas. El 25 de diciembre, 1 y 6 de enero permanecerá cerrado.

Otras opciones para visitar en Arganzuela

Si bien el Belén Monumental Napolitano es el pesebre más destacado en el distrito, existen otras opciones que también deben ser nombradas.

San José: carpintero, esposo y padre

En esta ocasión la exposición y las distintas escenografías rinden homenaje a la figura de San José, protagonista silencioso del misterio de la Navidad. A través de las escenas representadas, se destaca su papel como trabajador humilde, padre y custodio fiel del Niño Jesús y de María.

Belén San José / Ayuntamiento de Madrid

La muestra también incluye una selección de figuras representativas de reconocidos artistas españoles, así como lonas, fotografías y carteles que ilustran escenas navideñas y aspectos de la cultura tradicional española. Estos elementos son acompañados además por textos explicativos que guían al visitante en un recorrido lleno de simbolismos y devoción.

Este belén se puede visitar en la sala de exposiciones del Centro Dotacional Integrado Ángel del Río hasta el 8 de enero. El horario de visita es de lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h. Eso sí, permanecerá cerrado el 24 y 31 de diciembre.

Belén popular tradicional

El pasado 5 de diciembre se inauguró el belén tradicional del Centro Municipal de Mayores Luca de Tena, realizado con materiales reciclados por Moisés Cuerva, socio del centro. El belén se podrá visitar hasta el 8 de enero, en horario de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas. La sala permanecerá cerrada el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Belén Intergeneracional

Por último, en el Centro Intergeneracional Ouka Leele se expone un belén intergeneracional que se puede visitar de lunes a viernes de 10:00 a 22:00 horas y los sábados y domingos a la misma hora. La sala permanecerá cerrada el 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero de 2026.

Belén intergeneracional / Ayuntamiento de Madrid

Este centro, ubicado en Legazpi, fue creado a través de una experiencia de intercambio intergeneracional entre jóvenes, adultos y mayores, guiado por María Moratinos, expresidenta de la Asociación de Belenistas.