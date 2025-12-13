Más de 4.000 euros de ahorro al año: el supermercado más barato en Arganzuela, según la OCU

Hacer la compra en Madrid puede suponer un gran esfuerzo para la economía familiar. Se calcula que un hogar medio gasta alrededor de 6.259 euros en la cesta de la compra anual, una cifra que pesa en el presupuesto de cualquier familia, especialmente con las últimas subidas de precios. La clave para ahorrar está en elegir bien el supermercado. En la capital, la brecha entre el supermercado más barato y el más caro llega a 4.270 euros al año, lo que supone el 78% del gasto anual de la cesta. Un ahorro más que notable que llega a cualquier distrito, entre ellos, Arganzuela.

Según el baremo de la OCU, los precios de los alimentos han seguido una tendencia al alza, con un incremento medio cercano al 3%, y productos frescos que han subido hasta un 8% en un año, lo que hace aún más relevante optar por supermercados más económicos, más aún ahora de cara a la compra de las cenas de Navidad. Cada céntimo cuenta. Y conocer qué supermercados ofrecen los precios más bajos en Arganzuela puede traducirse en un ahorro de más de 4.000 euros anuales.

Consulta los horarios de los supermercados antes de salir y hacer compras de última hora / EPE

Qué supermercados de Arganzuela son los más baratos

El análisis llevado a cabo por la OCU clasifica a los supermercados según el coste de una cesta estándar de la compra, compuesta por más de un centenar de productos habituales. Este ranking con los supermercados que se encuentran dentro de lo capital, lo lidera Alcampo, la cadena más barata de Madrid. En el distrito de Arganzuela, se encuentran tres supermercados de la cadena, ubicados en:

Calle de la Batalla del Salado, 3 (entre los barrios de Delicias y Palos de la Frontera)

Paseo de la Esperanza, 51 (Acacias)

Calle de Embajadores, 220 (Legazpi)

La otra cadena de supermercados más económica, y que cuenta con otros tres locales en Arganzuela es Lidl. Estos se encuentran en la calle Soria, 2 (Acacias); Ronda de Valencia, 1 (cercano a la Glorieta de Embajadores) y en la calle del Áncora, 3 (Palos de la Frontera).

Mientras que, el segundo supermercado más barato de la capital, Consum, no cuenta con ninguna ubicación dentro del barrio. El más cercano se encuentra en Usera. A estas cadenas le siguen supermercados como Aldi (calle del Ferrocarril, 38) o Mercadona (en el Mercado de Santa María de la Cabeza y en el Paseo de las Delicias, 74).

Por el contrario, el supermercado más caro de Arganzuela es el Supercor Exprés ubicado en la calle Fernando Poo (Chopera).

Tendencias del mercado: los alimentos frescos sufren el aumento más notable

Más allá del ranking de supermercados, el estudio de la OCU revela tendencias más amplias: los precios de los alimentos frescos han aumentado considerablemente, mientras que algunos productos básicos como el aceite de oliva han registrado variaciones atípicas en su precio —con una bajada del 53%— tras años de subidas continuas.

Mientras que los huevos, debido a la gripe aviar, han sufrido una significativa subida a nivel global debido a la reducción de la oferta; lo que ha elevado sus precios en un 18% - 31% en un año. Todo ello hace que planificar la compra sea aún más relevante para quienes buscan ajustar el gasto mensual sin renunciar a productos de calidad.

En cuanto a los productos más caros, el café encabeza la lista con una subida del 54,1%, seguido de los plátanos (35,9%), limones (33%), los huevos de tamaño M (29,8) y el chocolate con leche (28,8%).