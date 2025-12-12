El panettone no solo se come en Navidad: estos son los mejores que puedes comprar en Arganzuela

Se acerca la Navidad, y con ella la época predilecta del año donde el postre es el plato más esperado en todas las comidas. Mientras que los turrones, polvorones o los mazapanes, son los dulces favoritos por muchos, hay uno que tampoco falta en ninguna casa en estas fechas: el panettone. Si bien sus ventas repuntan en las fiestas navideñas, este postre italiano se puede consumir a lo largo de todo el año.

Un postre laborioso y complicado de la repostería, con un proceso de elaboración que puede llevar entre dos y tres días debido a su fermentación y reposo, que ha cogido cierta popularidad. Prueba de ello es que lo podemos ver en las vitrinas de los obradores en cualquier fecha. Y, entre los mejores, en Arganzuela encontramos varios obradores que no solo los vecinos del distrito visitan para comprarlos, sino de todo Madrid.

El obrador de Arganzuela con un pastelero Michelin

El más aclamado del distrito y uno de los favoritos por muchos madrileños se encuentra ubicado en la calle Gasómetro, 11: el Clan Obrador se ha hecho su hueco y es, desde hace un par de años, uno de los más solicitados por sus productos artesanos de primera calidad y que a la vista son imposibles de resistir.

El obrador, que abrió sus puertas en 2022, es gestionado por el pastelero Nuño García, quien cuenta además con estrellas Michelín. En el obrador se encuentra cualquier tipo de bollería: desde panes, cruasanes, napolitanas y, por supuesto panettones.

La prueba de su éxito, además de las colas de espera, está en la fiel comunidad que ha conseguido el obrador, que cuenta con más de 36.000 seguidores en Instagram. Elaboran el clásico, uno de chocolate y otro de capuccino, cada uno de ellos con un precio alrededor de los 30 euros.

En el obrador PanDomè venden panettones todo el año

Este obrador abierto por Domenicco Rosso en 2019 vender panettones es "el pan de cada día". El Obrador PanDomè, ubicado en la calle de Martín de Vargas, 6 es conocido por los vecinos de Arganzuela por sus ofertas del fin de semana en cruasanes, palmeras o tartaletas.

Respetando los productos de la receta original italiana, su panettone artesano y de pasta madre es 100% natural sin nada de químicos. Uno de sus productos destacados y que, además, es recomendable reservar, ya que se agotan las existencias semanales rápidamente el día que salen del horno. Su precio oscila los 20 euros.

Próxima apertura en Legazpi: Panadarío

Con el objetivo de hacer competencia en el distrito, Panadarío, que cumple 10 años, abrirá pronto sus puertas en Legazpi. Este obrador estrenará su segundo local en este barrio de Arganzuela y se centrará en la producción de pan y panettone, mientras que el otro local ubicado en el distrito de Salamanca se especializará en pastelería y bollería.

Panettone elaborado en Panadarío. / Cedida

Este nuevo local contará con el espacio necesario para la producción de estos productos: hornos y cámaras de fermentación. Y así tener la superficie necesaria que requiere todo el proceso de producción del panettone y "tratarlo como se merece", como declaró su fundador, Darío Marcos recientemente a El Periódico de España.