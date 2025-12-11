Más de 90 millones irán destinados al Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi: así será y su fecha de apertura

Arganzuela contará en 2026 con un presupuesto de 45,61 millones de euros, lo que coloca como el quinto distrito con mayor cantidad de inversión. Y el principal protagonista en gasto será el Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, que contará con un total de 35,6 millones para convertirlo en un nuevo complejo administrativo. Aunque esta inversión del mercado será de carácter municipal, es decir, no pertenecerá al presupuesto de la junta, sino del ayuntamiento.

Ya en este 2025 se han invertido 33 millones y en 2027 se hará lo propio con 21,7 millones para continuar con las obras: sumando las tres inversiones (2025, 2026 y 2027) , serán un total de 90,3 millones los invertidos.

Así será el futuro Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi

Tras décadas en desuso y varios intentos fallidos de rehabilitarlo, desde el distrito de Arganzuela quieren volver a colocar el mercado en su sitio, ya que en el pasado fue de los más importantes de la ciudad.

El complejo reunirá a 2.500 trabajadores municipales / Ayuntamiento de Madrid

Y es que después de que las obras finalicen, promete convertirse en un gran complejo cívico-administrativo, con oficinas municipales, biblioteca, locales de uso vecinal con huertos urbanos en sus cubiertas y diferentes servicios como un auditorio y hasta aparcamiento subterráneo.

Aunque la rehabilitación es de gran alcance, el proyecto mantiene intacta la estructura original de hormigón al tratarse de un elemento protegido, y todos los acabados se están ejecutando conforme a las indicaciones de la Comisión de Patrimonio y a la estética del edificio y su entorno.

Hasta 2024, los trabajos se centraron en corregir las patologías del inmueble y garantizar su estabilidad. Ahora, los operarios avanzan en la transformación integral del antiguo mercado. Las previsiones municipales apuntan a que la obra concluirá a comienzos de 2027, aunque se contempla una apertura parcial en la segunda mitad de 2026 y la llegada de los primeros trabajadores en la primavera de 2027.

El área en el que más gastará el distrito es el de mayores

El área de mayores será una de las grandes beneficiadas, con 12,7 millones de euros, un 53 % más que el año pasado. Entre las actuaciones previstas destaca la renovación del Centro Municipal de Mayores Intergeneracional Ouka Leele, que recibirá 217.000 euros. También se refuerzan los programas de Servicios Sociales, con apoyos específicos a familias vulnerables, infancia y conciliación. Le siguen en gasto el área de cultura y de deportes.