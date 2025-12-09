24.000 euros de botín
Detenidos los autores del asalto a punta de pistola de un salón de juegos en Arganzuela
Los hechos tuvieron lugar el pasado 17 de agosto, cuando los asaltantes se llevaron un botín de 24.000 euros
EFE
La Policía Nacional ha detenido a los cuatro presuntos autores del robo con violencia e intimidación de un salón de juegos del distrito de Arganzuela que asaltaron el pasado 17 de agosto a punta de pistola y del que consiguieron un botín de 24.000 euros.
La Jefatura Superior de Policía de Madrid informa este martes de los arrestos de cuatro hombres -dos han ingresado en prisión- que accedieron con el rostro totalmente cubierto al establecimiento a los pocos minutos de abrir y no dudaron en encañonar a una trabajadora para obtener el dinero de la caja.
El asalto tuvo lugar a los pocos minutos de abrir el establecimiento. Los autores huyeron del lugar en un automóvil que les esperaba a pie de calle. Mientras que en paralelo los sujetos también disponían de un servicio de vigilancia exterior en una cafetería próxima, donde había apostados otros miembros del asalto. Un hecho que además revelaba un reparto claro de tareas y un alto grado de profesionalidad.
Desde entonces, la investigación policial ha necesitado de 90 días para dar con la identidad de los cuatro autores del robo y su detención.
