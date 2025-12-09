Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Servicios mínimos huelgaHuelga de médicos directo'La casa de papel'Rosalía entradasTalavera - Real MadridEl RastroNovio de AyusoMovistar Arena
instagramlinkedin

24.000 euros de botín

Detenidos los autores del asalto a punta de pistola de un salón de juegos en Arganzuela

Los hechos tuvieron lugar el pasado 17 de agosto, cuando los asaltantes se llevaron un botín de 24.000 euros

De los cuatro hombres detenidos, dos han ingresado a prisión

De los cuatro hombres detenidos, dos han ingresado a prisión / POLICÍA NACIONAL - Archivo

EFE

La Policía Nacional ha detenido a los cuatro presuntos autores del robo con violencia e intimidación de un salón de juegos del distrito de Arganzuela que asaltaron el pasado 17 de agosto a punta de pistola y del que consiguieron un botín de 24.000 euros.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid informa este martes de los arrestos de cuatro hombres -dos han ingresado en prisión- que accedieron con el rostro totalmente cubierto al establecimiento a los pocos minutos de abrir y no dudaron en encañonar a una trabajadora para obtener el dinero de la caja.

El asalto tuvo lugar a los pocos minutos de abrir el establecimiento. Los autores huyeron del lugar en un automóvil que les esperaba a pie de calle. Mientras que en paralelo los sujetos también disponían de un servicio de vigilancia exterior en una cafetería próxima, donde había apostados otros miembros del asalto. Un hecho que además revelaba un reparto claro de tareas y un alto grado de profesionalidad.

Noticias relacionadas y más

Desde entonces, la investigación policial ha necesitado de 90 días para dar con la identidad de los cuatro autores del robo y su detención.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La estrategia de Ayuso para destronar al Roig Arena con el Movistar Arena: 8 asientos que valen 577 millones
  2. Una escapada de cuento para el puente de diciembre: la localidad a 1 hora de Madrid conocida como la 'Provenza española' y nombrada Pueblo Mágico del Año 2026
  3. Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
  4. La Comunidad de Madrid agota en 15 días las ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos
  5. Hay Raphael para rato: el cantante hace otra demostración de fuerza con su concierto en el Movistar Arena
  6. La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: 'He pagado 10.000 euros por una visita al médico
  7. Juan José Ballesta, el niño prodigio del cine español que decidió dejar de ser actor en el momento álgido de su carrera
  8. Reunión de urgencia en el Real Madrid: Florentino deja a Xabi Alonso al borde de la destitución

Detenidos los autores del asalto a punta de pistola de un salón de juegos en Arganzuela

Detenidos los autores del asalto a punta de pistola de un salón de juegos en Arganzuela

¡Talavera de la Reina - Real Madrid en dieciseisavos de Copa del Rey! El club sueña con una hazaña que les lleve a octavos de final

¡Talavera de la Reina - Real Madrid en dieciseisavos de Copa del Rey! El club sueña con una hazaña que les lleve a octavos de final

El tenor José Manuel Zapata presenta 'Gigantes', un disco en el que reinterpreta canciones de Rosalía, Shakira, Sabina o Serrat

El tenor José Manuel Zapata presenta 'Gigantes', un disco en el que reinterpreta canciones de Rosalía, Shakira, Sabina o Serrat

Este museo de Madrid conserva la bandera nacional más antigua de España

Este museo de Madrid conserva la bandera nacional más antigua de España

Ayuso apunta contra Sánchez por la huelga de médicos: "Espero que sean respetados como merecen"

Ayuso apunta contra Sánchez por la huelga de médicos: "Espero que sean respetados como merecen"

Casi 500 personas sin hogar han sido atendidas en la Campaña de Frío de la capital desde el 23 de noviembre

Casi 500 personas sin hogar han sido atendidas en la Campaña de Frío de la capital desde el 23 de noviembre