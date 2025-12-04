Resuelto el misterio de las tortugas de Atocha: ¿sabes qué pasó con ellas?

Todos, en alguna ocasión, hemos visitado a las más que conocidas como 'tortugas de Atocha'. Podríamos llegar a decir que fueron, durante un tiempo, las mascotas de todo un país. Y desde hace años no se sabe nada de ellas. ¿Dónde están? ¿Por qué aparecieron 300 tortugas en Atocha (Arganzuela)? ¿Siguen vivas? Teniendo en cuenta que pueden andar entre 350 y 500 metros a la hora... no han podido llegar muy lejos. Hemos resuelto todos y cada uno de los misterios en relación con estos reptiles.

La historia al completo de las tortugas de Atocha: fue un abandono animal en masa

En la estación siempre ha habido un jardín tropical. Para favorecer su mantenimiento, Adif decidió crear un estanque que venía bien para mantener el jardín, por las condiciones de humedad. Pero lo que no se esperaban es que este estanque acabaría repleto de tortugas. ¡Hasta 300 se llegaron a enumerar!

La oportunidad era "irrechazable" para los que querían deshacerse de sus tortugas. Por desgracia, suele pasar querer a las mascotas cuando son pequeñas pero dejan "de hacer gracia" cuando crecen. De esta manera, al ver el estanque de Atocha, los dueños de las tortugas comenzaron a abandonarlas allí. Al principio era algo curioso al ver cuatro o cinco en el estanque, pero acabaron siendo 300. Pero no, no fue intención de Adif en ningún momento, sino un abandono animal en masa.

Así estaban las tortugas en la estación de Atocha, "amontonadas" unas encima de otras / Ramón Benito Romo

En mayo de 2018, Adif, tras analizar diferentes soluciones, se dio cuenta de que la situación era insostenible, porque se convirtió en hasta un problema de salud pública. Estaban en mal estado, nadie les hacía controles veterinarios, acababan comiéndose la basura y plásticos que los viajeros les tiraban... y finalmente decidieron cerrar el estanque.

Ahora viven a 60 kilómetros de la estación gracias a un ángel llamado 'Kuna Ibérica'

El futuro de estos reptiles caracterizados por su lentitud parecía negro. Pero apareció un ángel para salvarlas de que fueran sacrificadas. Al cerrar el estanque, Adif se puso en contacto con Kuna Ibérica, un centro de animales irrecuperables (que no pueden adaptarse a su hábitat) que no dudó ni un solo segundo. Ese mismo mes, en mayo de 2018, Isaac Navarro, actual director y biólogo del centro nos cuenta que "tuvimos que ir con varias furgonetas a Atocha y necesitamos hasta 60 grandes cubetas para trasladarlas a todas". 300 tortugas sacaron del estanque de Atocha.

Isaac no olvida aquel día. "Eran las 11 de la noche porque tuvimos que esperar a que cerrara la estación. Y teníamos mucha expectación, porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar ni en qué estado estarían". Acabaron dos horas más tarde, a la una de la mañana, cuando llegaron al centro ubicado en el municipio de Navas del Rey, a 60 kilómetros de Atocha.

Ahora viven en su mejor momento, en un estanque de 300 metros cuadrados / Juan Luis Martín

Como era de esperar, estaban en un estado "horrible". De hecho, la gran mayoría tenían heridas e infecciones y sufrían desnutrición, lo que provocó que de las 300 que recogieron "unas 50" se quedaran en cuarentena por diferentes problemas de salud. De estas 50, acabaron falleciendo "muy pronto" unas 35. Al día siguiente en el centro, ya las marcaron y Navarro explica que "la reacción al principio de las tortugas fue rara, porque no estaban habituadas, pero pronto se adaptaron porque no hay color entre cómo estaban allí y aquí".

De las 300 que recogieron quedan vivas 260, y más felices que nunca

Pertenecen, en total, a cinco especies dentro de las tortugas:

Scripta scripta

Scripta Elegans

Nelsoni

Mauremi

Falsa Mapa

Como nos confiesa el director del centro, "del total que recogimos, quedan vivas unas 260, siete años más tarde". Y vaya diferencia de vida. Ahora disfrutan de 300 metros cuadrados de estanque para ellas solas, control veterinario, atención a diario, comida de calidad (unos 45 gramos al día) y, sobre todo, mucho cariño, que es precisamente la falta del mismo lo que les hizo acabar abandonadas en Atocha.

Todos las hemos visto siendo pequeñas en la estación, pero ahora pesan hasta 3 kilos, sus caparazones miden unos 30 centímetros y pueden llegar a vivir 30 años, por lo que la gran mayoría de sus anteriores dueños pueden hasta visitarlas todavía en Navas del Rey. Si son capaces de diferenciar a la suya, claro. La más longeva actualmente "tendrá unos 25 años", afirman.

Aquí no pueden reproducirse, ya que, entre varias alternativas, decidieron no poner arena en el estanque, y, al no poder enterrar los huevos, se los acaban comiendo ellas mismas. Y todas están identificadas gracias a un mini código que tienen dentro del caparazón.

Un estanque de 300 metros cuadrados, control veterinario y mucha atención para las tortugas / Juan Luis Martín

Así es la gran vida que llevan las tortugas de Atocha, las que fueron, en algún momento, "nuestras tortugas". Todo ello gracias a Kuna Ibérica, centro que tiene más de 300 animales (sin contar las tortugas) de 50 especies diferentes y que se puede visitar con un precio muy económico (7 euros los niños y 9 los adultos).

Por delante, muchos años de vida los que les quedan a estos animales que merecen disfrutar después de haber estado un largo periodo de tiempo en unas condiciones terribles. Allí las dejamos, en Navas del Rey, y haciendo lo que más les gusta... tomar el sol.