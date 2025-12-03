El distrito de Arganzuela incrementa un 13,5 % su presupuesto para 2026: este será el área al que más dinero destinado irá
Arganzuela es el duodécimo distrito que más presupuesto tendrá en 2026, del total de 21 distritos que hay en Madrid
La Junta Municipal de Arganzuela contará en 2026 con un presupuesto de 45,61 millones de euros, un aumento de 5,42 millones respecto al ejercicio anterior. Esto le coloca como el duodécimo distrito (de 21 que hay) que más presupuesto tendrá en 2026. Los tres distritos que lideran la inversión son Latina (89,51 millones), Puente de Vallecas (84,45 millones) y Carabanchel (75,62). Y el que menos Barajas, con 23,17 millones de euros.
Durante el Pleno extraordinario celebrado el pasado martes, la concejala del distrito, Lola Navarro, subrayó que este incremento del 13,5% refleja "la apuesta decidida por Arganzuela y la ambición de situar al distrito en el lugar que merece".
Casi 13 millones del presupuesto irán destinados al área de mayores
El área de mayores será una de las grandes beneficiadas, con 12,7 millones de euros, un 53 % más que el año pasado. Entre las actuaciones previstas destaca la renovación del Centro Municipal de Mayores Intergeneracional Ouka Leele, que recibirá 217.000 euros. También se refuerzan los programas de Servicios Sociales, con apoyos específicos a familias vulnerables, infancia y conciliación.
En materia cultural, el distrito mantendrá una programación amplia y estable para seguir consolidándose como uno de los polos culturales de referencia en Madrid.
El área de deportes crecerá un 4,25 %, hasta los 10,16 millones, lo que permitirá acometer mejoras como la reparación del muro y del pavimento de la pista de patinaje de la instalación Jardín Papelera Peninsular, una intervención valorada en 238.600 euros.
Al margen del presupuesto propio de la junta, Arganzuela recibirá inversiones municipales de gran calado:
- La rehabilitación del antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, que se convertirá en un complejo administrativo con una inversión de 35,6 millones.
- La construcción de una pasarela peatonal y ciclista sobre el Manzanares para conectar con Carabanchel (1 millón de euros).
- Mejora del Circuito BMX de Madrid Río, dotado con 250.000 euros.
