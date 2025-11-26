¿Pasará el Tren de la Navidad de Metro de Madrid por tu barrio? Consulta todas las fechas, horarios y recorridos

El Tren de la Navidad de Metro de Madrid se ha convertido en una tradición más de estas fechas, como es el encendido de las luces —que ya están a pleno rendimiento desde el pasado fin de semana en la capital— el famoso mercado navideño en la Plaza Mayor o los incontables belenes que se pueden visitar en la ciudad. El cantante David Bisbal —al ritmo de 'Mi burrito sabanero' — fue el encargado de inaugurar el convoy temático que recorrerá el suburbano madrileño.

Este año, el Tren de la Navidad circulará por la Línea 3 —que va desde Moncloa hasta El Casar— hasta el 6 de enero. El convoy lucirá durante la Navidad 2025 una decoración especial, con iluminación y vinilos tanto en el interior como en el exterior, inspirados en elementos tradicionales como el cascanueces, lazos, bolas y otros adornos típicos. Además, Papá Noel y sus elfos se sumarán al viaje todos los viernes, fines de semana y festivos hasta el 24 de diciembre.

Raquel Serrano

¿El Tren de la Navidad de Metro pasará por Arganzuela?

Si te preguntas si el Tren de la Navidad de Metro llegará a Arganzuela, la respuesta es sí. A continuación, te detallamos las fechas y horarios para que no te pierdas esta experiencia única:

El distrito de Arganzuela cuenta con 4 estaciones de la Línea 3 de Metro de Madrid: Embajadores, Palos de la Frontera, Delicias y Legazpi. Gracias a esto, los vecinos podrán disfrutar del Tren de la Navidad sin salir del barrio y vivir la magia del Tren de la Navidad, que cada año trae la magia a los viajeros del subterráneo.

Otras actividades navideñas en Metro de Madrid

Junto con el Tren de la Navidad, Metro de Madrid organiza un completo programa de actividades gratuitas para celebrar estas fiestas:

Para los más pequeños

AulaMetro ha diseñado actividades para los niños, incluyendo un espectáculo infantil en la estación de El Casar y un viaje animado con personajes navideños entre las estaciones de El Casar y Almendrales.

Belén y concierto

La Asociación de Belenistas de Madrid se encargará del diseño y montaje del belén en el Museo de los Caños del Peral. También se celebrará un concierto con repertorio navideño en el mismo lugar.

Coro góspel

Actuaciones musicales con un coro góspel en las estaciones de Canal, Chamartín, Puerta del Sur y Móstoles Central.

Fechas: 17, 18, 19 y 20 de diciembre.

El Mágico Bosque de los Deseos

Desde el 4 de diciembre en la Plaza de Pontejos, los madrileños podrán depositar sus peticiones para el año nuevo.