La Central de Pastas, el proyecto de dos amigas argentinas en Madrid que triunfa con sus pastas artesanales

Dana Balajovsky y Nazarena Romanelli son dos amigas argentinas "de toda la vida" que llevan años en Madrid, donde regentan desde hace dos La Central de Pastas. Ambas decidieron crear este proyecto dedicado a la elaboración de pastas frescas artesanales con auténtico espíritu argentino y un toque creativo contemporáneo, como ellas definen.

Ambas venían en parte del oficio hostelero. De hecho, durante mucho tiempo fue la actividad que les permitió compaginar los estudios y el trabajo. Trabajaron como camareras en bares y restaurantes, mientras crecía su interés por la cocina, aunque sus profesiones eran otras.

Dana y Nazarena, dueñas de La Central de Pasta / Instagram La Central de Pasta

Dana Balajovsky era fotógrafa de producto para bares y marcas y, en 2016, llegó a Madrid para estudiar un máster; y Nazarena Romanelli era actriz y guionista y viajó en 2021 a la capital. Desde el momento en el que pusieron pie en Madrid, ambas se enamoraron de la ciudad.

Montar su propio negocio

Apenas dos años después de que ambas coincidieran en Madrid, les picó la idea de montar su propio negocio. Desde hacía un tiempo pensaban en emprender algún proyecto relacionado con la cocina, pero no tuvo forma hasta que surgió la idea de hacer pastas. En ese momento comenzaron a desarrollar el proyecto y a profesionalizar su trabajo.

Argentinas con ascendencia italiana -por parte de los bisabuelos maternos de Dana y los paternos de Nazarena-, crecieron con la influencia de la cocina italiana en casa; por eso, no dudaron en especializar su proyecto en el mundo de la pasta artesanal. Y así, en octubre de 2023, nació la Central de Pastas.

Elaboración pasta fresca / Instagram La Central de Pasta

En ese momento comenzaron a producir y a publicar un menú semanal en redes. Tuvo una aceptación muy buena desde el inicio, la gente podía pedir hasta agotar stock, ya que tenían capacidad reducida. Ellas dedicaban incluso sus dos días libre para producir y realizar los repartos. Esta fue su dinámica durante bastante tiempo, hasta que pudieron abrir el obrador.

Su taller en Arganzuela

El pasado junio inauguraron el obrador con tienda en Arganzuela, lo que les ha permitido poner en orden y arrancar la venta al público cara a cara. Una antigua oficina se convirtió en un obrador artesanal lleno de luz, textura y color, gracias a la reforma realizada por Codoo Studio.

En su taller, Dana y Nazarena trabajan mano a mano. En octubre ampliaron el equipo, contratando a su primera empleada. Allí tienen la posibilidad de tomar decisiones creativas: qué producto desarrollar, cómo hacerlo y para quién.

Y eso hacen. Pastas rellenas como ravioles, sorrentinos o solcitos; pastas despachadas en raciones de 200 gramos por un precio de 9 euros; y pastas sin relleno, como cavatelli o tallarines, en paquete de 360 gramos -unas dos raciones-, por 8 euros. Además, lasañas individuales y, bajo pedido, maxilasañas y tiramisú; vinos argentinos y españoles y otros productos italianos.

Objetivos semanales

En esta tienda, el menú de su pizarra, con recetas fijas y opciones fuera de carta, se publica en su cuenta de Instagram. Se fijan objetivos semanales a través de un planning donde indican la producción dividida por días, de martes a domingo -cierran los lunes-.

Sorrentinos, La Central de Pasta / Instagram La Central de Pasta

Cada vez producen más y más, siendo los días más fuertes los martes y miércoles. Las argentinas usan harinas seleccionadas, huevos frescos y rellenos inspirados en la cocina italiana y en productos locales de temporada. Sus pastas están pensadas para que el cliente pueda llevárselas a casa, cocinarlas fácilmente y disfrutar de un plato digno de restaurante en su mesa.

Diversidad en la clientela

La tienda está planteada para la venta a particulares, pero también venden a hostelería. Les llegan pedidos esporádicos para fuera de carta e incluso algunos restaurantes ya forman parte fija de su clientela. Ellas están encantadas con esta nueva realidad de su negocio y esperan seguir creciendo.

Entre sus clientes está DOT, negocio de María Formoso y Ros Cifuentes cerca de Matadero, quienes han ayudado mucho a Dana y Nazarena desde sus inicios. En Super by DOT dejaban la pasta para que el cliente recogiera el pedido en sus comienzos y, a día de hoy, este café cumple con la tradición argentina de los ñoquis el día 29 de cada mes.

De cara al futuro, Dana y Nazarena sueñan con tener una especie de obrador madre y seguir produciendo pasta para su tienda, otras tiendas y más para hostelería, pero siempre conservando el carácter artesanal de nuestro producto. De paso, intentan recuperar la tradición argentina de la fábrica de barrio incorporando productos propios de su país.