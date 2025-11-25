Los bebés hiperrealistas regresan a Arganzuela: así es la feria de 'reborn' más importante de España

Los bebés hiperrealistas vuelven un año más a ser protagonistas en Arganzuela. Este fin de semana se celebrará una nueva edición de la Feria DARIS 'Dolls & Reborn International Show', la feria más importante de España dedicada a los bebés 'reborn', muñecas artísticas o bebés hiperrealistas. Con más de 70 expositores nacionales e internacionales, el evento reunirá centenares de esta figuras de silicona que destacan por su sorprende realismo, llegando hasta el punto de confundirlos con recién nacidos de verdad.

En esta exposición, que estará abierta el sábado 29 y domingo 30 de noviembre en Rafael Hoteles de Atocha, no solo se podrán adquirir estos muñecos de exposición, sino también kits, ropa y accesorios diseñados específicamente para los 'reborn', como chupetes o biberones adaptados. Además, también habrá demostraciones en directo del proceso de pintura del cabello, una técnica fundamental para lograr ese realismo extremo que caracteriza a estos muñecos únicos.

Entre las novedades de esta edición, estará la presencia y exposición de Joanna Kazmierczak, una artista reconocida mundialmente por la calidad de sus creaciones y que cuenta con más de 38 mil seguidores en la red social de Instagram. Su creación es artesanal y precisa, un auténtico arte tridimensional que muchos coleccionistas valoran como obras vivas.

Los bebés 'reborn': un fenómeno cada vez más generalizado

Estos bebés hiperrealistas llegaron a España hace casi dos una década y han pasado de ser la pasión de unos pocos coleccionistas a convertirse en un fenómeno cada vez más generalizado.

En cuanto al precio de estos muñecos realistas en el mercado, su valor mínimo es de 60 euros en tiendas online. Mientras que se pueden encontrar bebés reborn por más de 100 euros, como por ejemplo en el Corte Inglés.

La 17ª edición DARIS se celebrará el 29 y 30 de noviembre / Feria DARIS 'Dolls and Reborn International Show'

La entrada general cuesta 7 euros, mientras que los menores de hasta 12 años pueden acceder de forma gratuita. Mientras que los horarios para asistir son de 11:30 a 20 horas el sábado y hasta las 19 horas el domingo.

Además, la entrada al evento incluye participaciones para el sorteo de un bebé reborn valorado en más de 600 euros y el acceso a la Ruleta de la Suerte, donde los asistentes podrán ganar accesorios y complementos para sus muñecos 'reborn'. Será una gran ocasión para sumergirse en un universo donde el arte y la ternura se dan de la mano en figuras sorprendentes, en las que cada una cuenta con una historia minuciosa y casi humana.