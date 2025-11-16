Este restaurante de Arganzuela sirve el menú del día más barato: su especialidad es la milanesa

A tan solo tres kilómetros del centro, lo que viene a ser una media hora andado, Arganzuela es una de las opciones que está ganando más votos entre los amantes de la comida. Y es que, su atractivo paisaje de Madrid Río, la infinidad de actividades en Matadero y junto con su buena ubicación, han sido factores condicionantes para que cada vez más restaurantes opten por abrir en la zona. Ya sean coctelerías como 'Neyba', donde se sirve el mejor negroni de España, el restaurante 'In-pulso', dentro de la Guía MICHELÍN y fundado por un vecino de toda la vida de Legazpi o el que es el "mejor bar de Madrid" según el rapero argentino Duki.

Y es que precisamente uno de los platos, si no el más típico de Argentina, triunfa en el distrito. La milanesa, parecida en cierta medida a nuestro cachopo, ha cogido peso en la capital. En el mapa gastronómico, este restaurante se ha hecho con hueco especial en el distrito. No solo porque sirve una milanesa que muchos consideran de los mejores del distrito, sino porque ofrece uno de los menús del día más barato de Arganzuela.

Restaurante Mama Rosa: el menu del día con la mejor milanesa

Mama Rosa, con dos restaurantes en el distrito —calle Alejandro Saint Aubin 1y c/ del Labrador, ha conquistado a miles de paladares y no solo por su milanesa. Su menú del día, de miércoles a viernes, cuesta tan solo 13,90 euros. Un precio muy por debajo de la media madrileña, la cual ya alcanza los 14,80 euros e iguala al más barato de Carabanchel. Este consta de primero una empanada casera y de segundo una milanesa, además de contar con bebida, postre y café.

¿Su secreto? Un plato estrella casero y aprecio asequible. Esta milanesa —crujiente, fina y de ración generosa— es "a elegir" entre la de ternera pollo y soja, además de venir de guarnición de patatas a la provenzal y entre las 17 salsas disponibles. En resumen, una apuesta por la calidad culinaria: sabor, cantidad y cercanía.

Cuenta además con otro menú del día más completo, por 15 euros a elegir entre tres primeros y cuatro segundos, donde nuevente está su milanesa estrella.

Otras alternativas de Arganzuela para comer el menú del día

Aranzuela conserva una amplia red de restaurantes donde el menú del día sigue siendo protagonista. Estos son tres ejemplos con buena relación calidad-precio: