Radiografía de los accidentes en bicicleta en Arganzuela: los puntos negros, los peores días y quiénes se caen más

Aunque su boom fue tras la pandemia de la COVID-19, la bicicleta se ha consolidado como uno de los medios de transporte mejor valorados por los españoles, por delante de los automóviles, las motocicletas y los patinetes.

El tercer distrito con más accidentes

Según el informe anual de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), el sector cerró 2024 con un descenso de ventas —por tercer año consecutivo—, lo que indica que se mantiene "estable" con 1,1 millones de bicicletas vendidas, un 12,8 % menos que en 2023. Con el último accidente protagonizado por una ciclista en el Paseo de Santa María de la Cabeza, desde La CRónica hemos analizado los siniestros de bicicletas en Arganzuela, que es el tercer distrito que más siniestros de este tipo está registrando — 88 hasta el pasado mes de septiembre—, por detrás de Centro y Moncloa-Aravaca.

Precisamente, el Paseo de Santa María de la Cabezas se ha convertido en uno de los puntos negros, donde en los últimos meses se ha producido cinco accidentes en los que hay una bicicleta implicada. En uno de esos siniestros, la víctima requirió asistencia sanitaria inferior o igual a 24 horas, lo que es bastante inusual, según los datos del Ayuntamiento de Madrid a los que ha tenido acceso este periódico. La mayoría de los accidentados, o bien no requieren asistencia sanitaria, o solo es necesaria en el lugar donde ha ocurrido el siniestro.

El mal tiempo no tiene nada que ver con los accidentes

Si desglosamos los datos, podemos comprobar que la situación meteorológica adversa no influye en el número de accidentes, aunque sí en el grado de la lesividad. Solo en 10 de los 88 accidentes de bicicletas que se han producido hasta este último meses, ocurrieron en días de "lluvia intensa o débil". Sin embargo, casi la mitad de las víctimas sí necesitaron traslado al centro hospitalario más cercano: ingreso igual o superior a las 24 horas.

Del total de siniestros registrados este 2025, el tipo de accidente ciclista más frecuente fue la caída (37) y la colisión frontolateral (20), mientras que la colisión frontal (1) y el atropello a animal (1) fueron de los menos frecuentes. Los percances de bicicleta se concentran, en su mayoría, entre los jóvenes, entre 25 y 34 años. Por sexo, los hombres sufren 2,6 veces más accidentes que las mujeres, que representan el 27,3 % de los siniestros en total.

La mayoría de los accidentes ocurren con bicicletas particulares / Juan Manuel Prats

La mayoría, ocurren en verano

Dado que el buen tiempo siempre invita a pasear e incluso ir al trabajo o la universidad en bicicleta, son durante los meses de verano, especialmente junio y julio, cuando se producen más accidente, frente a los meses de enero, febrero y marzo, donde apenas se registran poco más de dos o tres siniestros.

Aunque las bicicletas EPAC — eléctricas— cada vez son más frecuentes en nuestras calles, en 50 de los 88 accidentes están involucrados bicicletas de "toda la vida". El distrito de Arganzuela cuenta con ocho vías ciclistas: Madrid Río, Embajadores, Pasillo Verde Ferroviario, Méndez Álvaro, Paseo de las Delicias, Bailén - Gran Vía de San Francisco - Cuesta San Vicente - Segovia - Toledo, Pedro Bosch y Calle 30 - Parque Tierno Galván - Fuente del Berro. Se tratan de carriles destinados especialmente a las bicicletas, y que están separadas del tráfico motorizado.

La ciudad de Madrid cuenta con el Anillo Verde Ciclista —de más de 65 kilómetros de longitud— que rodea el casco urbano dela capital. En su mayor parte es un carril que se encuentra bien pavimentado, lo que le confiere un alto grado de seguridad. De acuerdo a los datos proporcionados por el consistorio, en lo que llevamos de año se han registrado 694 accidentes en los que al menos una bicicleta estaba implicada.

Un 70 % más desde 2023

Este 2025 se ha convertido en uno de los peores años —al menos desde 2020— en cuanto a accidentes con bicicletas. Hasta el mes de septiembre, 88 ciclistas se han visto implicados en algún siniestro, lo que supone 6 más que en todo 2024 y 36 más que en 2023, es decir, un incremento del 69,23 %.

Durante 2020 y 2021 — años en los que la bicicleta se convirtió en uno de los medios de transporte más deseados por el miedo a contagiarse de coronavirus en el transporte público — se produjeron 69 y 59 accidentes, respectivamente. Y más si se tiene en cuenta que Arganzuela cuenta con Madrid Río, un espacio que invita al uso de la bicicleta tanto para el ocio como para los desplazamientos.