La Sala Cuarta Pared pone en escena el cambio climático: ¿Qué pasaría si privatizan la luz del sol?

La Sala Cuarta Pared cumple 40 años fiel a su espíritu innovador y socialmente comprometido. En el mes de noviembre inaugura su Temporada Verde, un ciclo teatral que mira de frente a la crisis climática y que aspira a convertir el escenario en un espacio de reflexión. La propuesta, que se extenderá hasta marzo de 2026, incluye tres obras —Solarpunk, Animales en apnea y Viernes I’m in Love—creados desde la convicción de que el cambio climático es una realidad que condiciona la vida diaria.

La obra que abre el ciclo, del 13 al 29 de noviembre, plantea con ironía una pregunta inquietante: ¿qué ocurriría si los recursos naturales se convirtieran en propiedad privada? Con el objetivo de poner en debate la apropiación de los recursos naturales y la urgencia de repensar el actual modelo de vida.

Temporada Verde es fruto de dos años de investigación dramatúrgica desarrollada en el ETC (Espacio de Teatro Contemporáneo), el laboratorio de creación de Cuarta Pared. Allí, quince dramaturgos seleccionados entre 115 propuestas exploraron las dimensiones sociales, políticas y emocionales del colapso ambiental, incorporando datos reales, entrevistas y estudios científicos como base para su trabajo. “El objetivo era asumir riesgos, innovar y preguntarnos qué historias necesitamos contar sobre el planeta que habitamos”, explica Javier Yagüe, director y fundador de la sala.

El proyecto abarca cuatro vertientes

La iniciativa llega en un momento especial: Cuarta Pared celebra 40 años desde su nacimiento en Lavapiés en 1985. Tras trasladarse en 1992 a su sede actual en Arganzuela, el proyecto ha crecido hasta convertirse en una de las experiencias teatrales más singulares del país. Su identidad se sostiene sobre cuatro vertientes: sala de exhibición, escuela con más de mil alumnos, compañía de teatro y el ETC, el espacio de investigación escénica donde se gestan nuevos lenguajes y dramaturgias.

Javier Yagüe posando para La CRónica de Arganzuela / M. Saiz

“Nuestro proyecto es único porque abarca todos los campos del teatro”, resume Yagüe. Esa capacidad de unir formación, exhibición y creación fue precisamente lo que llevó a Cuarta Pared a recibir el Premio Nacional de Teatro 2020, que reconoció su aportación a la escena contemporánea y su apoyo constante a creadores emergentes.

La historia de la sala está marcada también por su impacto en el barrio. Cuando llegaron a Arganzuela, la zona carecía de vida cultural. “Era un barrio de gente bastante mayor, sin comercio ni actividad cultural. Casi actividad cultural cero”, recuerda Yagüe. En estas décadas, Cuarta Pared se convirtió en un foco dinamizador, atrayendo público, proyectos, alumnos y actividad artística. Hoy la sala mantiene una ocupación media del 80–85%, y muchos antiguos estudiantes trabajan ya en teatros públicos y privados, entre ellos intérpretes como Marta Poveda o Javier Rey.

Con Temporada Verde, la sala reafirma su vocación de experimentar y de mirar hacia temas esenciales. “Nuestra misión siempre ha sido detectar qué falta en el entorno teatral y ocuparnos de ello”, señala Yagüe. Esta vez, lo que falta es una conversación profunda sobre el planeta. Y Cuarta Pared decide abrirla desde donde mejor sabe: el escenario.