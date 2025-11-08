La Corona de la Almudena, así es el “Roscón de Reyes madrileño” que triunfa en Arganzuela

Aunque muchos no lo conozcan, hay un postre típico para celebrar el Día de la Almudena y honrar a la patrona de Madrid. A pesar de que su historia es relativamente reciente, nació en 1978, la Corona de la Almudena es muy popular y habitual para las familias madrileñas, hasta el punto de que este año se venderán más de 400.000 unidades. Dos de las mejores de la ciudad se hacen en Arganzuela, concretamente en la pastelería Una Dolce Idea.

La Corona de la Almudena es muy similar al Roscón de Reyes, pero permite innovar más tanto en sabores como en decoración. Esas innovaciones son las que han conseguido que una Dolce Idea conquistar a los jueces para llevarse los premios de Mejor Corona de la Almudena de Crema y Mejor Corona de la Almudena de Trufa en la segunda edición del concurso “Corónate. La Mejor Corona de la Almudena”.

Así es la Corona de la Almudena de Arganzuela que se ha llevado los premios

A este concurso de Corona de la Almudena se presentaron 50 coronas de la ciudad. En el caso de Una Dolce Idea, Diego Morganti, el chef pastelero, y Raúl Martín, el gerente, se apuntaron en el último momento. Ellos no suelen participar en este tipo de pruebas, por no contar con el tiempo que hay que dedicarle, así que no pueden creerse que hayan conseguido dos de los tres premios de esta cita.

Tras la cata a ciegas, el jurado se decantó por la opción de Arganzuela, destacando "la finura de sus elaboraciones, la elegancia en la presentación y la ejecución de ambas recetas". Ellos explican a La CRónica que es un dulce que llevan preparando en los ocho años de su pastelería este dulce y que le tienen mucho cariño. Todos los años ha sido muy bien recibido por los clientes y les han dedicado palabras cariñosas sobre la elaboración.

Una Dolce Idea recogiendo el premio a Mejor Corona de la Almudena / Imagen cedida por Una Dolce Idea

Este año, con el título de la mejor Corona de la Almudena tanto de crema como de trufa, es una experiencia nueva para ellos. Creen que van a ver sobrepasada su capacidad de producción durante el día de la patrona, viendo el número de reservas y que preparan todas en el día de recogida. Es el precio de ofrecer un producto de la mejor calidad de forma artesanal.

Cada año, suben de ventas con este postre. No se imaginan como va a ser este año, porque desde el primer momento que consiguieron el título se reflejó en las reservas.

Como indican desde Una Dolce Idea, las ventajas de la Corona de la Almudena, permite más innovación que el roscón, tanto en sabor como en decoración. No tiene la fruta escarchada, que a muchas personas no les termina de gustar, ni el sabor característico de gua de Azahar.

La Corona de la Almudena de Una Dolce Idea / Imagen cedida por Una Dolce Idea

Para Diego y Raúl, el secreto para que la suya se haya posicionado como la mejor es su aroma muy sutil a ron y vainilla. Además, otro gran detalle es su yema confitada por encima, que además de darle una gran decoración, le da un toque único de sabor.

Diego Morganti es el chef pastelero de una Dolce Idea. Nació en Pisa, estudió Ciencias Físicas en la Universidad de Pisa, adquiriendo una sólida base científica que más tarde aplicaría en su carrera como pastelero.