Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PATRONA DE MADRID

La Corona de la Almudena, así es el “Roscón de Reyes madrileño” que triunfa en Arganzuela

La Corona de la Almudena es el postre típico para honrar a la patrona de Madrid en su día y en Arganzuela se puede disfrutar de las mejores

¿Dónde comprar la Corona de la Almudena? Esta pastelería de Arganzuela tiene dos de las tres mejores de Madrid

¿Dónde comprar la Corona de la Almudena? Esta pastelería de Arganzuela tiene dos de las tres mejores de Madrid / Imagen cedida por Una Dolce Idea

Regina Ruiz

Aunque muchos no lo conozcan, hay un postre típico para celebrar el Día de la Almudena y honrar a la patrona de Madrid. A pesar de que su historia es relativamente reciente, nació en 1978, la Corona de la Almudena es muy popular y habitual para las familias madrileñas, hasta el punto de que este año se venderán más de 400.000 unidades. Dos de las mejores de la ciudad se hacen en Arganzuela, concretamente en la pastelería Una Dolce Idea.

La Corona de la Almudena es muy similar al Roscón de Reyes, pero permite innovar más tanto en sabores como en decoración. Esas innovaciones son las que han conseguido que una Dolce Idea conquistar a los jueces para llevarse los premios de Mejor Corona de la Almudena de Crema y Mejor Corona de la Almudena de Trufa en la segunda edición del concurso “Corónate. La Mejor Corona de la Almudena”.

Así es la Corona de la Almudena de Arganzuela que se ha llevado los premios

A este concurso de Corona de la Almudena se presentaron 50 coronas de la ciudad. En el caso de Una Dolce Idea, Diego Morganti, el chef pastelero, y Raúl Martín, el gerente, se apuntaron en el último momento. Ellos no suelen participar en este tipo de pruebas, por no contar con el tiempo que hay que dedicarle, así que no pueden creerse que hayan conseguido dos de los tres premios de esta cita.

Tras la cata a ciegas, el jurado se decantó por la opción de Arganzuela, destacando "la finura de sus elaboraciones, la elegancia en la presentación y la ejecución de ambas recetas". Ellos explican a La CRónica que es un dulce que llevan preparando en los ocho años de su pastelería este dulce y que le tienen mucho cariño. Todos los años ha sido muy bien recibido por los clientes y les han dedicado palabras cariñosas sobre la elaboración.

Una Dolce Idea recogiendo el premio a Mejor Corona de la Almudena

Una Dolce Idea recogiendo el premio a Mejor Corona de la Almudena / Imagen cedida por Una Dolce Idea

Este año, con el título de la mejor Corona de la Almudena tanto de crema como de trufa, es una experiencia nueva para ellos. Creen que van a ver sobrepasada su capacidad de producción durante el día de la patrona, viendo el número de reservas y que preparan todas en el día de recogida. Es el precio de ofrecer un producto de la mejor calidad de forma artesanal.

Cada año, suben de ventas con este postre. No se imaginan como va a ser este año, porque desde el primer momento que consiguieron el título se reflejó en las reservas.

Así es la Corona de la Almudena de Arganzuela que se ha llevado los premios

Como indican desde Una Dolce Idea, las ventajas de la Corona de la Almudena, permite más innovación que el roscón, tanto en sabor como en decoración. No tiene la fruta escarchada, que a muchas personas no les termina de gustar, ni el sabor característico de gua de Azahar.

La Corona de la Almudena de Una Dolce Idea

La Corona de la Almudena de Una Dolce Idea / Imagen cedida por Una Dolce Idea

Para Diego y Raúl, el secreto para que la suya se haya posicionado como la mejor es su aroma muy sutil a ron y vainilla. Además, otro gran detalle es su yema confitada por encima, que además de darle una gran decoración, le da un toque único de sabor.

Noticias relacionadas y más

Diego Morganti es el chef pastelero de una Dolce Idea. Nació en Pisa, estudió Ciencias Físicas en la Universidad de Pisa, adquiriendo una sólida base científica que más tarde aplicaría en su carrera como pastelero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Avances del soterramiento de la A-5: cómo va el túnel y qué opinan los vecinos a un año de su reapertura
  2. Subasta del Canal de Isabel II: viviendas, locales y terrenos en Madrid desde 5.500 euros
  3. El Mad Cool se renueva para su décima edición: aforo limitado, cambio de hora y nueva jornada
  4. Las columnas griegas que bordean el Manzanares no son lo que parecen: 'Algunas tienen impactos de bala de la Guerra Civil
  5. Evolución de las obras del soterramiento de la A-5 (Latina) en imágenes
  6. Así es el impresionante chalet de Juan del Val y Nuria Roca en Pozuelo de Alarcón: varias alturas, jardín y piscina
  7. Obras 'en avance' y una carrera de ensayo previa a la F1 para el circuito de Ifema
  8. HBO Max estrena 'Expediente Vallecas': 'El drama familiar da mucho más miedo

La Corona de la Almudena, así es el “Roscón de Reyes madrileño” que triunfa en Arganzuela

La Corona de la Almudena, así es el “Roscón de Reyes madrileño” que triunfa en Arganzuela

Calendario de la ventana de otoño de rugby: los gigantes del sur visitan el hemisferio norte

Calendario de la ventana de otoño de rugby: los gigantes del sur visitan el hemisferio norte

El interior de España registra hasta 10 años más de vida que la costa

El interior de España registra hasta 10 años más de vida que la costa

Juanma Moreno relanza su "vía andaluza": "Moderación y diálogo" frente a la crisis sanitaria y la amenaza de Vox

Juanma Moreno relanza su "vía andaluza": "Moderación y diálogo" frente a la crisis sanitaria y la amenaza de Vox

Madrid se rinde ante la corona de la Almudena: las mejores pastelerías tradicionales donde el primer día "siempre se acaban"

Madrid se rinde ante la corona de la Almudena: las mejores pastelerías tradicionales donde el primer día "siempre se acaban"

El general del 'caso Cuarteles' a juicio: chapuzas en la reforma de edificios de la Guardia Civil a cambio de viajes, entradas de Champions y otras prebendas

El general del 'caso Cuarteles' a juicio: chapuzas en la reforma de edificios de la Guardia Civil a cambio de viajes, entradas de Champions y otras prebendas

Rusia recluta con engaños a miles de cubanos para ser usados como carne de cañón en la guerra de Ucrania

Rusia recluta con engaños a miles de cubanos para ser usados como carne de cañón en la guerra de Ucrania

El sector primario liga su porvenir a la agricultura regenerativa

El sector primario liga su porvenir a la agricultura regenerativa