¿Qué hace Harry Kane, del Bayern de Múnich, con la camiseta de la Ferro, de la novena categoría del fútbol español?

Lo más llamativo de la última semana no es la nueva victoria de la Ferro (Ferroviaria) —algo a lo que sus aficionados se están empezando a acostumbrar—, sino una imagen que ha dejado boquiabiertos a los amantes del fútbol. Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich y ganador de la bota de oro en la temporada 2023/24, posó recientemente con la camiseta de la Ferro, como se puede apreciar en la imagen. No es cuestión menor si tenemos en cuenta que la Ferro actualmente se encuentra en Segunda Aficionado, que es la novena categoría del fútbol español. Y desde el club nos han contado la historia.

Un doctor de talla mundial da a conocer a la ferro

Él hombre que posa a la izquierda de la imagen es Alejandro Elorriaga, doctor especialista en medicina deportiva, y fue contratado hace unos 6 años por el delantero inglés para tratar sus frecuentes problemas de tobillo. Desde entonces sus lesiones han disminuido de manera drástica y el doctor le visita frecuentemente. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la Ferro?

Resulta que el doctor es un cliente habitual de la tienda que tiene uno de los máximos accionistas de la Ferro, Martín Giménez (Pugil, una tienda de trajes para hombres). Martín le contó la historia de la Ferro al doctor y, Alejandro, sorprendido por la misma, acabó comprando acciones del club. Como detalle, el doctor le llevó a Martín una camiseta del Bayern firmada por el delantero y, ahora, el dueño de Pugil ha hecho lo propio con Kane, pero entregándole la de la Ferro... ¿se viene nuevo fichaje para el equipo de fútbol de Arganzuela? "Nos hace falta un 9", comentan entre risas.

Se enamoró de nuestra historia y decidió comprar acciones. Tiene muchos y muy buenos contactos, y nos presta su agenda Javier Puig — Presidente de la Ferro

Está en Segunda Aficionado (novena categoría del fútbol español) y acaban de renovar patrocinio con Renfe

Si alguien no se ha subido al tren de la Ferro, todavía está a tiempo. El inicio de temporada de los de Luis Sauras es inmejorable: hasta ahora, seis jornadas disputadas y seis victorias, con 23 goles a favor y solo 8 en contra, lo que le coloca como líder en solitario del grupo 18 de Segunda Aficionado. Pero la mejor noticia de la pasada semana no fue la victoria, sino la renovación, por una temporada más, con Renfe, principal e histórico patrocinador del club.

"Desde nuestros inicios hemos estado ligados a ellos y en los últimos años ha significado el 50 % de nuestro presupuesto", nos cuenta Puig.

La presentación del equipo batió todos los récords y pronto tendrán una serie semanal en Youtube

Esta Ferro va a toda velocidad y otra prueba de ello es la presentación oficial del equipo que tuvo lugar el pasado 25 de octubre en el Museo del Ferrocarril con motivo del Día del Tren (28 de octubre). "Acudieron unas 7.000 personas y se acercó mucha gente a nuestro stand a interesarse por nuestra historia e incluso comprar alguna camiseta... Había algunos que nos conocían y otros que se pensaban que éramos alguna especie de equipo de los maquinistas de Renfe", explica el presidente.

El pasado 25 de octubre tuvo lugar la presentación oficial de la Ferro / CEDIDA

Además, no dejan de crecer a todos los niveles y dentro de poco tendrán una serie en YouTube. Será una especie de ‘Inside’ en el que se podrá disfrutar de la Ferro "desde dentro": entrenamiento, reuniones entre directivos... En los próximos días, primer capítulo en su canal.