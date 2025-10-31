Herida grave una ciclista de 24 años tras sufrir un accidente en Arganzuela

Una mujer de 24 años ha resultado herida de gravedad tras sufrir una caída con su bicicleta en el interior del túnel de Santa María de la Cabeza, en el distrito madrileño de Arganzuela.

Según ha informado Emergencias Madrid en la madrugada de este viernes en la red social X, la joven presentaba un traumatismo craneoencefálico y ha sido atendida por el equipo del SAMUR-Protección Civil.

Los sanitarios la han intubado y estabilizado en el lugar antes de trasladarla en estado grave al hospital 12 de Octubre. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.