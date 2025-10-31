SUCESO
Herida grave una ciclista de 24 años tras sufrir un accidente en Arganzuela
Se encuentra ingresada en el hospital 12 de Octubre en estado grave
Una mujer de 24 años ha resultado herida de gravedad tras sufrir una caída con su bicicleta en el interior del túnel de Santa María de la Cabeza, en el distrito madrileño de Arganzuela.
Según ha informado Emergencias Madrid en la madrugada de este viernes en la red social X, la joven presentaba un traumatismo craneoencefálico y ha sido atendida por el equipo del SAMUR-Protección Civil.
Los sanitarios la han intubado y estabilizado en el lugar antes de trasladarla en estado grave al hospital 12 de Octubre. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.
- El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
- La Comunidad de Madrid dará en 2026 los primeros pasos para construir la Autopista del Suroeste
- ¿Sabes cuáles son los tres barrios de Madrid con más belloteros y mangurrinos?
- En los árboles de este barrio de Madrid anidan ratas en vez de pájaros: 'Ya son parte del paisaje
- El vecino de Madrid que lleva 10 años guardando las servilletas de los bares de toda España: 'Se están perdiendo
- Este pueblo medieval a 50 minutos de Madrid ofrece empleo y casas por 50.000 euros para que te mudes
- Una megaobra fallida en la gran arteria de la capital: ¿Qué va a pasar ahora con los aparcamientos del Bernabéu?
- Madrid ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad 2025: uno de los más tempranos de la historia