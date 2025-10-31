Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO

Herida grave una ciclista de 24 años tras sufrir un accidente en Arganzuela

Se encuentra ingresada en el hospital 12 de Octubre en estado grave

Efectivos del Samur atienden a la víctima de un atropello en la Avenida de la Albufera.

Efectivos del Samur atienden a la víctima de un atropello en la Avenida de la Albufera. / EFE

EPE

EPE

Madrid

Una mujer de 24 años ha resultado herida de gravedad tras sufrir una caída con su bicicleta en el interior del túnel de Santa María de la Cabeza, en el distrito madrileño de Arganzuela.

Según ha informado Emergencias Madrid en la madrugada de este viernes en la red social X, la joven presentaba un traumatismo craneoencefálico y ha sido atendida por el equipo del SAMUR-Protección Civil.

Los sanitarios la han intubado y estabilizado en el lugar antes de trasladarla en estado grave al hospital 12 de Octubre. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.

