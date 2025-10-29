Abierta la convocatoria para los campamentos de Navidad en Madrid: Requisitos y centros de Arganzuela, Carabanchel y Latina

Con las luces de Navidad ya instaladas en las calles de la capital, comienza la cuenta atrás para las festividades más queridas por los niños. Y a falta de menos de dos meses para que llegue la Navidad, el Ayuntamiento de Madrid ha abierto el plazo de inscripción de los campamentos para estas fechas. Este programa anual de actividades lúdico-deportivas, favoreciendo la expresión en lengua inglesa, se desarrollará en colegios públicos y de Educación Especial durante los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre de 2025, y el 2 y 5 de enero de 2026.

A través de los programas municipales 'MadridCamp: Concilia en Vacaciones' y 'Centros Abiertos Especiales', con 2.250 plazas ofertadas, el consistorio busca favorecer la conciliación de las familias durante las vacaciones escolares de los menores de entre 3 y 12 años.

Inscripciones abiertas desde hoy hasta el 4 de noviembre

A partir de hoy miércoles 29 de octubre, y hasta el 4 de noviembre, estará abierto el plazo de inscripción a través de la Plataforma de Actividades Municipales (PLACT). Además, en esta plataforma podrás encontrar todos los requisitos necesarios para solicitar la plaza, además del paso a paso para proceder a la solicitud.

Mientras que el sorteo para realizar la adjudicación de las plazas tendrá lugar a través de la propia aplicación PLACT el 5 de noviembre a las 10:00 horas.

A través del programa MadridCamp: Concilia en Vacaciones, el ayuntamiento pone a disposición de los madrileños 2.100 plazas dirigidas a menores empadronados en el municipio cuyos padres trabajen en la actualidad. De esas plazas, 525 están dirigidas a los servicios sociales de los distritos y se establece una reserva de 6 plazas por centro para menores con necesidades educativas especiales escolarizados en colegios ordinarios de Educación Infantil y Primaria.

Este campamento tendrá lugar en los 21 colegios públicos de Infantil y Primaria de la capital, en horario de 7:30 a 16:00 horas, y contará con servicio de comedor —desayuno y comida— disponible. En el caso del distrito de Arganzuela, tendrá lugar en el CEIP Tomás Bretón; en Carabanchel se realizará en el CEIP República de Ecuador, y en Latina en el CEIP Francisco de Goya.

Requisitos para la inscripción

Dirigido a menores escolarizados en centros ordinarios, en segundo ciclo de Educación Infantil y nacidos entre (2020-2022 y excepcionalmente en 2019 para aquellos menores identificados con necesidades educativas especiales que permanezcan en el segundo ciclo de infantil) o en Educación Primaria y nacidos entre (2014 y 2019).

Para poder participar en el programa MadridCamp de Navidad 2025/26 del ayuntamiento se deberán cumplir los siguientes requisitos:

Estar empadronado en el municipio de Madrid en el mismo domicilio, tanto el solicitante como el menor para el que se solicita la plaza.

de Madrid en el mismo domicilio, tanto el solicitante como el menor para el que se solicita la plaza. Que, al menos, uno de los progenitores o tutor/a legal trabaje

Informe psicopedagógico o similar para menores con necesidades educativas especiales

o similar para menores con necesidades educativas especiales Realizar el abono de la plaza, en caso de ser beneficiario de la misma en los plazos establecidos

Precios del Programa MadridCamp

Los precios de inscripción son los siguientes:

General: 66,50 euros

Con título de Familia Numerosa General en vigor: 46,55 euros

Con título de Familia Numerosa Especial en vigor: 33,25 euros

Oferta inclusiva a través de Centros Abiertos Especiales

Mientras, los Centros Abiertos Especiales de la capital ofertan 150 plazas dirigidas a personas de entre 3 y 21 años con algún tipo de discapacidad que estén escolarizados en centros específicos de Educación Especial. Este programa prioriza la función socializadora del menor, por lo que es obligatorio que ambos progenitores trabajen para optar a una de esas plazas.

Estos campamentos tendrán lugar en tres colegios públicos de Educación Especial: CPEE Francisco del Pozo (Fuencarral - El Pardo), CPEE Joan Mirón (Usera) y CPEE F. Goyeneche (San Blas), en horario de 10:00 a 16: horas. Además, contará con servicio de acogida desde las 8:00 horas y de ruta adapta a partir de las 9:00 horas, con paradas prefijadas. Al igual que el campamento MadridCamp, incluye servicio de comedor.