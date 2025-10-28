¿Qué es el timo del ‘tocomocho’ por el que han sido detenidos a cinco miembros de un grupo criminal en Arganzuela?

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito madrileño de Arganzuela a cinco personas —tres hombres y dos mujeres— como presuntos miembros de un grupo criminal especializado en la estafa del 'tocomocho', según ha informado el Cuerpo en un comunicado.

Los hechos se produjeron en la mañana del pasado viernes, cuando los agentes fueron alertados de la presencia de estas personas en plena calle Embajadores por un viandante que observó cómo dos mujeres abordaban a personas mayores mientras otras esperaban en un coche.

Tras realizar varias batidas en la zona, los sospechosos fueron identificados en las inmediaciones de una entidad bancaria a la espera de seleccionar a una nueva víctima. Tras proceder a su identificación y cacheo, los agentes localizaron en el interior del coche los efectos que habitualmente se utilizan para realizar el timo del 'tocomocho'.

Entre estos enseres, los agentes encuentran joyas, dos fajos de cartulinas color marrón con la misma medida que los billetes de 50 euros, diferentes boletos de lotería de fechas anteriores y varias estampitas de vírgenes y santos. Además, vestían pelucas, gorras, mascarillas y gafas con el objetivo de dificultar su identificación. Por todo ello, estas cinco personas fueron detenidas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal y contra el patrimonio, pasando más tarde a disposición de la autoridad judicial.

Tocomocho o número premiado

A pesar de tratarse de una estafa casi tan antigua como el propio sorteo navideño, muchos ciudadanos siguen denunciado haber sido víctimas de este timo. El término "tocomocho" deriva de la expresión "tocó mucho" y consiste en que la víctima es abordada en la calle con la excusa de tener un décimo premiado y no poder cobrarlo por algún motivo.

Le muestran incluso una falsa lista de boletos premiados donde aparece el número que le han enseñado previamente y le ofrecen el décimo supuestamente ganador a cambio de una suma importante de dinero. Si accede, le acompañan a su domicilio o al banco, cobran lo pactado y le entregan la lotería que en realidad no está premiada.

Las víctimas suelen ser personas de edad avanzada, pero aunque podamos pensar que es fácil identificar a los estafadores, se trata de auténticos profesionales que actúan rápido y son muy creíbles, por lo que puede ser fácil caer en la trampa.