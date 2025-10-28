Descubre el bar de Arganzuela que recomienda el rapero argentino Duki: "El mejor de Madrid"

Arganzuela se está convirtiendo en uno de los distritos más demandados de Madrid. Ya no solo porque tenga uno de los pocos barrios de Madrid en el que baja el precio del alquiler o por sus zonas verdes, como Madrid Río, también porque la lista de servicios que ofrecen es bien larga y de una gran calidad. Eso bien lo sabe el rapero argentino Duki, que no duda en recomendar uno de los negocios más emblemáticos del distrito.

Duki celebra esta semana sus tres conciertos en el Movistar Arena, como parte de su gira Ameri World Tour. Es un enamorado de nuestro país y de la capital sobre todo: "Al venir de lugares más pequeños, empezó habiendo una conexión muy fuerte y muy cercana con los seguidores de España", explicó en una rueda de prensa. Con tantos viajes a Madrid, ya sabe cuáles son los bares que merece la pena visitar y uno de ellos está en Imperial.

El bar de Arganzuela que recomienda Duki

Este bar de Arganzuela fascinó tanto al rapero argentino, que no dudó en dedicarle un post en sus redes sociales. En julio de 2021, Duki publicó en su perfil de Facebook: "En lo de Kike. Gracias por el trato y el recibimiento, "un bar de barrio" como dijo Kike, pero el mejor de Madrid". La publicación estaba acompañada con una imagen junto a unos amigos y Kike, de Casa Kike, emblemático bar del distrito.

Publicación de Duki en Facebook recomendando un bar de Arganzuela / FACEBOOK DUKI

En Casa Kike, los platos más típicos que se pueden probar son los cachopos, bacalao al pilpil y, las croquetas, clásicos de la gastronomía española que nunca decepcionan. Es un bar típico que sin grandes pretensiones busca encandilar a sus visitantes. También llama la atención su gran terraza, que suele estar siempre llena en el barrio de Imperial.

Su clave de éxito es hacer bien lo que se lleva haciendo toda la vida. Con sus 15 millones de oyentes mensuales en Spotify, Duki podría haber optado por alguno de los bares más exclusivos de la capital, pero se decantó por una opción de barrio en la que se respira la esencia de Arganzuela.

Arganzuela es el nuevo distrito de los famosos

Además de Duki eligiendo este bar de Arganzuela para comer en Madrid, hay muchos famosos que escogen este distrito cerca del centro de la capital para instalar su residencia. Actores, presentadores o influencer presumen orgullosos de vivir en la zona de Embajadores o Legazpi y es habitual verlos por las calles.

Dani Rovira, María Castro o Cristina Castaño son algunos de los nombres del cine español que viven en Legazpi desde hace años. Además, desde julio del 2022, hay una placa en el número 3 del Paseo de la Chopera para rendir humenaje a la actriz Florinda Chico, quien residió allí entre 1968 y 2011.