Todo lo que puedes hacer por Halloween en Arganzuela: desde talleres hasta pasajes de terror

Halloween es cada vez una celebración más arraigada en nuestro país, sobre todo en una ciudad como Madrid. Desde el distrito de Arganzuela, ya hay muchas actividades planeadas que van a traer una diversión de miedo a todos los barrios.

Actividades para todas las edades y gustos, esta semana el misterio llenará las calles del distrito. Para que no te pierdas ni una, hemos recopilado todos los eventos programados, para que no te pierdas ni uno y puedes disfrutar de esta fiesta por todo lo alto.

Los pasajes del terror para los que buscan un Halloween extremo en Arganzuela

Desde el jueves 30 de octubre, ya se pueden disfrutar de las primeras actividades de Halloween en el distrito. Algunas de ellas, se mantendrán, incluso, durante las primeras semanas de noviembre.

El Centro Intergeneracional Ouka Leele, en Legazpi, es un lugar que busca impulsar el bienestar, la participación activa y el ocio saludable de los jóvenes del distrito, durante Halloween no puede ser menos. El jueves, se realizará el montaje del Pasaje del Terror del distrito, con una merienda a media tarde para todos los ayudantes de esta misión. Es un emocionante punto de partida, para conocer a nuevas personas y colaborar en la decoración más tenebrosa.

Actividad Decoración Halloween / Ayuntamiento de Madrid

El propio viernes 31 de octubre, de 18:00 a 21:00, se podrá disfrutar, por fin, del Pasaje del Terror. Será una tarde llena de suspense durante un paseo de lo más terrorífico. La temática será la de un bosque encantado y a sus habitantes, para no perdérselo. También estará en el centro Ouka Leele.

Las actividades de Halloween que se van a extender durante noviembre

Otro de los platos fuertes de Halloween en Arganzuela será el altar de muertos que se va a montar en Matadero. Con acceso gratuito, podrás disfrutar de una de las tradiciones más clásicas y emocionantes durante esta época del año. Se podrá visitar desde ya, entre las 11 de la mañana y las 20:00 horas.

Se trata de una tradición ancestral que celebra el regreso temporal de familiares y seres queridos difuntos. Representa el encuentro entre los vivos y los muertos, se colocan ciertos componentes comunes en todos los altares, como la representación de los cuatro elementos: agua, tierra (semillas), fuego (velas) y aire (papel picado). Además, hay que instalar objetos con importancia para la o las personas a las que se dedica el altar.

Altar de los Muertos de Matadero en 2024 / Matadero

Los amantes del cine de terror también tendrán su espacio estos días en Arganzuela, con la programación de dos grandes películas en la Cineteca. 'Re-Animator' (1985), donde la ciencia y la locura van de la mano para devolver la vida a los muertos, y 'Psycho Goreman' (2020), comedia gore intergaláctica, serán las elegidas para la noche del 30 y 31 de octubre.

Por último, el viernes 31 de octubre, 7 y 14 de noviembre, 17:30 h, en el Teatro Circo Price estarán 'Los fantasmas del Price', taller familiar de teatro de sombras para descubrir los secretos de la luz y cómo convertirla en magia.