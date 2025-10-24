Magia, danza, conciertos: esta es la agenda cultural en Arganzuela para este fin de semana

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado la programación cultural de este fin de semana en el distrito de Arganzuela. La selección de propuestas contiene desde música, cine, danza, magia hasta talleres infantiles o actividades para toda la familia. Se podrá experimentar desde el jazz y el tango hasta el folklore más vibrante, pasando por espectáculos participativos para celebrar la llegada de Halloween. Estos son los planes que podrás disfrutar desde este viernes hasta el domingo:

Concierto: Música in time!

El viernes 24, desde las 19:00 h, podrás disfrutar de un concierto que recorrerá grandes hitos del jazz y la música americana con un cuarteto formado por la voz cálida de la cantante Eva del Moral, el pianista Javier Blanco, el saxofonista Jesús Serrano y el contrabajista David Ruiz. Este concierto tendrá lugar en el Centro Cultural Casa del Reloj, ubicado en el Paseo de la Chopera.

Taller infantil: Decoración de Halloween

Para celebrar la llegada de la Víspera de los Santos, el CDI Ángel del Río ha preparado una fiesta terroríficamente divertida para el sábado 25, de 10:00 a 14:00 h. La actividad está diseñada para niños y niñas de 4 a 11 años y la entrada es libre, por orden de llegada, hasta completar las plazas disponibles (30). En el taller se diseñarán banderines, colgantes o guirnaldas inspirados en la fiesta más monstruosa del año. Se recomienda a los padres traer una botella de agua con el nombre de los niños y un tentempié en bolsa o envase, para que puedan tomar algo a media mañana. En la actividad no se facilitará a los menores menaje o comida que no hayan facilitado sus padres.

Actividad Decoración Halloween / Ayuntamiento de Madrid

Festival de Cortometrajes

El corredor, El niño que quería volar, Los 4 mackníficos, Un cuento familiar, y Maruja. Estos son los cinco cortometrajes que se van a proyectar el viernes 24, a las 20:00 h para celebrar el Día del Cine Español. Esta actividad tendrá lugar en el Centro Dotacional Integrado Ángel del Río, situado en la Calle de Canarias.

Festival de Cortometrajes / Ayuntamiento de Madrid

Show de magia: ¡Presten atención!

El mago, monologista y presentador, Andrés Madruga, realizará en el Centro Cultural Casa del Reloj un espectáculo familiar y participativo donde los más pequeños podrán vivir la magia como nunca. El show, que será el sábado 25, a las 12:00 h, es una propuesta divertida y entrañable que pone en diálogo al adulto organizado y al niño espontáneo que todos llevamos dentro, en una experiencia llena de risas, ternura y sorpresas. La edad recomendada para poder disfrutar del espectáculo es a partir de los 5 años, y si se acude en familia, mejor.

Danza: Noche de embrujo

El sábado 25, en el Centro Dotacional Integrado Ángel del Río, la Compañía Ballet Embrujo Fusión se sube al escenario con el espectáculo Noche de embrujo. Este show recorre la riqueza del folklore a través de estilos como el clásico español, el flamenco, la jota aragonesa, el tango, las sevillanas y el pasodoble. La actividad, que comienza a las 19:00 h celebra la tradición con fuerza, belleza y emoción.

Ballet Noche de Embrujo / Ayuntamiento de Madrid

Concierto Aires de Tango

El domingo 26, a las 12:00 h, la voz de Vicky Stecca y el sonido clásico del jazz en las manos de Pablo Gómez Benito revivirán el espíritu de Buenos Aires. Ellos dos serán los encargados de interpretar las composiciones inmortales de Astor Piazzolla, entre otros grandes compositores, fusionando el tango con el jazz y la música clásica contemporánea. Desde las melancólicas baladas hasta las enérgicas milongas. Todo ello se podrá vivir en el espectáculo Aires de Tango.