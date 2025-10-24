Una policía municipal es atropellada por un vehículo de operarios que trabajaban en el túnel de Santa María de la Cabeza

Una agente de la Policía Municipal de Madrid —y del distrito de Arganzuela— sufrió sobre las 2 de la mañana de la noche del pasado jueves al viernes un atropello en el túnel de Santa María de la Cabeza por un vehículo de los operarios que estaban trabajando en el mismo.

La intrahistoria del atropello que sufrió la agente municipal en Arganzuela

Como ha podido conocer EL PERIÓDICO DE ESPAÑA a través de fuentes policiales, había operarios trabajando en el túnel y esto provocó diversas retenciones de tráfico. Por ello, una patrulla de la Policía Municipal acudió alrededor de las 2 de la mañana al túnel, para comprobar qué pasaba y mejorar la fluidez.

Hasta que, en el momento que ya se retiraban los agentes, "un vehículo de los operarios dio marcha atrás, sin darse cuenta de que la agente estaba detrás y le atropelló", nos cuentan. Tras este suceso, acudió la Policía Judicial al lugar de los hechos para abrir un atestado y comprobar qué había ocurrido.

La funcionaria fue trasladada de inmediato al hospital y ha sufrido una fractura en un dedo del pie. Pero no corre peligro.

¿Qué pasa ahora? Como nos explican desde la Policía, "se ha abierto un atestado y la Policía Judicial investigará lo que ha pasado, mirando las cámaras del túnel".