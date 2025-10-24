¿Vives en Arganzuela? Descubre todos los famosos que pueden ser tus vecinos

No es novedad que Arganzuela es uno de los distritos más demandados para alquilar una vivienda. ¿Los motivos? La cercanía de sus barrios al centro de Madrid, las zonas verdes de las que puede presumir y la gran cantidad de servicios que ofrece. Incluso, una gran variedad de celebridades o famosos lo han escogido para instalarse.

Actores, presentadores o influencers se han decantado por las calles de Arganzuela para su vivienda. Además, ellos mismos lo han confirmado, orgullosos de formar parte de su vida de barrio, ¿sabías que podían haber sido tus vecinos?

Los actores que han vivido en Arganzuela

Entre las calles de Arganzuela se han instalado grandes nombres del cine español. Con Matadero, es un lugar en el que la representación de la cultura y el buen ambiente nunca va a faltar. Por ejemplo, el protagonista de la película con mayor recaudación en taquilla de la historia de España, 'Ocho apellidos vascos', lo lleva escogiendo para vivir desde hace años.

Es habitual que los vecinos de Legazpi, concretamente en la zona del Barrio de los Metales, se crucen con Dani Rovira paseando sus perros. No es de extrañar, porque es una de las zonas preferidas de la capital para los amantes de los animales, por contar con espacios como Madrid Río.

Dani Rovira en 'Vale la pena' / Netflix

En la misma zona de Legazpi, vive desde hace años la actriz María Castro. Forma parte de una de las series más vistas de la pequeña pantalla, 'La Promesa', pero no le ha impedido llevar una vida tranquila en este barrio residencial junto a su pareja y sus hijas. Apasionada de la naturaleza y con total dedicación a sus mascotas, no es de extrañar que se haya decantado por esta zona con su familia.

Otra de las superestrellas de la pequeña pantalla que ha escogido Legazpi es Cristina Castaño. Su papel en 'La que se avecina' es de los más famosos de la serie y lleva años instalada en el barrio.

Desde el 20 de julio de 2022, una placa en el número 3 del Paseo de la Chopera rinde homenaje a la actriz Florinda Chico, quien residió allí entre 1968 y 2011. Este reconocimiento honra a una de las intérpretes más queridas del cine, teatro y televisión español, galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y en las Bellas Artes. Nacida en 1926 en Don Benito (Badajoz), comenzó su carrera en los años 40 y destacó por su versatilidad, interpretando tanto papeles cómicos como dramáticos.

Grandes famosos de redes sociales también se han decantado por Arganzuela

En diciembre de 2015, salió a la luz que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz compraron un piso de 550.000 euros en la zona de Embajadores, distrito de Arganzuela. Tenía 137 metros cuadrados y una cocina a la medida del chef, con dos terrazas, en una urbanización que también disponía de piscina de verano, otra climatizada y un gimnasio. En 2022 dejaron esa vivienda para instalarse en un chalet de lujo en la urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón.

Cristina Pedroche en su nueva y flamante casa. / CLARA

'Reyes del Palique' es uno de los pódcast más escuchados por los jóvenes de España. Sus conductores, Fizpireta y Uy Albert también son influencers con una gran cantidad de seguidores en redes sociales, además de compañeros de piso. En muchos capítulos de diferentes temporadas, presumen orgullosos de vivir en Legazpi y están encantados con el ritmo de vida que se tiene en la zona, recomendando a sus oyentes conocerlo.