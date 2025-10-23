Ni Legazpi, ni Argüelles: este es el barrio a diez minutos del centro de Madrid en el que baja el precio del alquiler

El precio de los alquileres en Madrid es un tema que preocupa, porque las subidas parece que no tienen fin. En esta búsqueda de piso constante, Arganzuela se ha convertido en uno de los distritos más demandado, por su cercanía con el centro y su lista de servicios. Pero, aunque te cueste creerlo, ha bajado el precio en el último mes en uno de sus barrios.

En este momento, el precio del m2 en Arganzuela alcanza ya los 21,2 euros, muy cerca de la media de Madrid que está en 22,7 euros. De los 21 distritos de la capital, es el octavo con el metro más caro, alcanzado su máximo histórico, precisamente, durante el pasado septiembre. Sin embargo, hay un barrio que marca la diferencia.

El barrio de Arganzuela en el que baja el precio del alquiler

Según los datos del informe mensual de Idealista, en el barrio de Delicias en Arganzuela, el precio del m2 bajó un 0,1%, con 21,4 euros. De hecho, en sus calles lleva sin subir el alquiler desde julio, donde se alcanzaron los 21,7 euros.

Arganzuela, levemente por debajo de la renta de Madrid / Ayuntamiento de Madrid

Delicias es ahora el tercer barrio más barato del distrito, por detrás de Legazpi (18,7 euros) y Chopera (20,8 euros). Lo que le diferencia es que aunque sean zonas más económicas, ahi han vuelto a subir durante este mes los precios.

Los barrios de Arganzuela con el m2 más caro son Palos de Moguer con 22,2 euros y Acacias con 21,7 euros.

En todo el distrito, comparando con datos de 2024, el precio del m2 ha subido una variación de más de un 5,4%. A pesar de sus altos precios, es el segundo de Madrid en el que menos ha subido el precio del alquiler, solo por detrás de Villaverde, donde apenas ha aumentado un 0,3%.

¿Cómo es la situación para comprar una vivienda en Arganzuela?

La evolución del precio del alquiler en Arganzuela es muy similar para comprar una vivienda. El distrito ha subido en el último mes el coste de adquirir un 1,4%, teniendo de media el precio del m2 en 5.950 euros.

En el caso de Delicias, vuelve a ser uno de los que baja. De hecho, el descenso es todavía mayor que el del precio del alquiler, con un 0,8% menos y con un m2 a 5.720 euros. Sin embargo, en esta ocasión, no es el único barrio que lo experimenta, en Imperial es un 2,3% menos y en Chopera un 0,4% menos.

Delicias se ha convertido en el barrio de Arganzuela más barato para comprar, según los datos del informe de Idealista. Le sigue Chopera, Imperial y Palos de Moguer. El distrito es el séptimo más caro de la capital para adquirir una vivienda.

Su cercanía al centro de Madrid, los espacios verdes que se pueden disfrutar, como Madrid Río, los servicios que ofrece y la vida de barrio que tiene han convertido al distrito en uno de los más demandados de la capital.