Arganzuela revive grandes temas del cine en un concierto sinfónico de bandas sonoras
El auditorio Parque Enrique Tierno Galván acogerá temas emblemáticos como Nearer My God to Thee, la emotiva pieza de Titanic
Daniel Romera
El próximo sábado 25 de octubre, en el auditorio Parque Enrique Tierno Galván, en Arganzuela, se podrá disfrutar de un escenario de película. El auditorio reunirá a dos agrupaciones excepcionales que interpretarán 36 piezas icónicas del cine, creando una experiencia envolvente y emocionante que te permitirá viajar por alguna de las canciones más reconocibles de la gran pantalla.
En este concierto la música sinfónica estará protagonizada por la actuación de la Orquesta Sinfónica y Coro Matritum Cantat, dirigida por Javier Blanco. Él será el encargado de guiarnos por un recorrido lírico a través de obras emblemáticas del mundo del cine. Además, en este concierto único también participará el grupo de góspel ALL4GOSPEL, fundado por Ruth San Segundo y Dani Piedra, quienes han hecho de este grupo uno de los coros más representativos del panorama nacional.
Lo que está claro es que será una noche mágica al aire libre, bajo las estrellas de Madrid, donde se podrán disfrutar de temas emblemáticos de grandes películas como Titanic o La Lista de Schlinder. El concierto comenzará a las 19:00 h y la entrada es libre hasta que se complete el aforo. No te olvides de reservar esta fecha para vivir una experiencia única que promete emociones de todo tipo.
