El mejor negroni de España está en Arganzuela... y cuesta 7 euros: su creador, Frederick Castillo te enseña cómo hacerlo

En el número 143 de la calle Embajadores, sin cartel en la puerta y con vinilos girando en un tocadiscos, 'Neyba, la coctelería sin nombre' se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados de Arganzuela y, en concreto, del barrio de Delicias. Un local discreto, pequeño y cálido donde el olor a cítricos y cócteles se mezcla con la música jazz y el murmullo de las conversaciones.

Detrás de la barra está Frederick Castillo, dominicano afincado en Madrid desde su adolescencia, que pasó de practicar artes marciales al mundo de la coctelería "sin buscarlo", asegura a La CRónica de Arganzuela. Y es que, el joven de 31 años ha conquistado los paladares más exigentes tras ganar el Negroni Challenge, con el título al Mejor Negroni de España.

Aunque su futuro esté detrás de la barra, hace apenas una década Frederick pasaba más tiempo sobre un tatami que en cualquier otro lugar. Desde los 16 a los 26 años, el dominicano se enfocó en las artes marciales y en especial al jiu-jitsu. Además de competir a nivel nacional, donde llegó a ser campeón de Madrid y cuarto de España. Además de dar también clases en dos gimnasios. Un trabajo como relaciones públicas en una discoteca fue el punto de inflexión y el punto de partida de su carrera como coctelero.

Frederick Castillo, en su coctelería 'Neyba' en el rincón del tocadiscos / María Saiz

Desde entonces, Frederick ha convertido cada cóctel en un relato, a través de trabajo y constancia. Dicen que el que la sigue lo consigue, y Frederick es un ejemplo de ello. Tras quedar tercero en la edición pasada, este año supo dar con el clavo con su creación 'Mariposa Verde', que une raíces, cine y territorio. Un cóctel que le vuelve a poner entre los mejores de la capital y, además, en el que es el "trago de moda", siendo el cóctel más vendido en el mundo.

Esta es la sorprendente receta campeona

Inspirado en la película de José Luis Cuerda, La lengua de las mariposas, el cóctel combina la lavanda de Guadalajara, queso gallego San Simón, té matcha japonés y un vermut infusionado por ultrasonidos. La técnica y la emoción, al servicio de una historia. Y si quieres saber las medidas exactas, Frederick nos 'deja' la receta para hacer el cóctel exacto:

30 ml Campari

30 ml Gin Bulldog fatwash con queso ahumado San Simón da Costa

30 ml Bottega Cinzano 1757 Rosso, infusionado con lavanda de Brihuega y flor de saúco

2,5 g de té matcha

Como premio, Frederick viajará a Milán y Turín para conocer los orígenes del vermut y de Campari, organizadora del evento. Un país más que sumará a su lista de destinos, donde se encuentran 14 lugares en los últimos dos años en los que ha probado infinidad de sabores para sus creaciones con el objetivo de seguir creciendo como 'bartender'.

El local, que gestiona junto a su socio Luis, combina tecnología y alma: cocteleras ultrasónicas, máquinas de carbonatación, barriles de añejamiento y una colección de unos 80 vinilos. Su meta ahora es consolidar su negocio de Arganzuela, que abrió el pasado mes de mayo junto a su socio, como lugar donde el cliente no solo venga a beber, sino a conversar y, en resumen, que se sienta como en casa. Porque para Frederick, "detrás de cada cóctel hay más que técnica: hay historias, amistades y constancia".

Frederick Castillo, posando en la entrada de 'Neyba, la coctelería sin nombre' / María Saiz

En un barrio donde los bares siguen y cambian al mismo son que las modas, 'Neyba' apuesta por el tiempo de calidad y la conversación. "Aquí los clientes no solo vienen a probar cócteles, vienen a conocerte", dice Frederick. Quizá por eso, detrás de esta 'puerta sin nombre' más de uno ha encontrado su rincón favorito de Arganzuela, donde 'el boca a boca' es el mejor marketing.

Los siete cócteles que ha inventado y que están disponibles en su carta:

Mientras que este negroni se puede consumir por 7,90 euros, un precio más que atractivo si comparamos con los precios de coctelerías más céntricas, Frederick también cuenta con otros siete cócteles en estos momentos en su carta. Y, a la espera de cambiarlos de cara al invierno, son los siguientes: