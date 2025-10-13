La Colonia del Pico del Pañuelo no se construyó para los trabajadores de Matadero: un historiador nos descubre todos sus misterios

En el triángulo que forman el paseo de la Chopera, el de las Delicias y la calle Guillermo de Osma se encuentra un conjunto de hasta 74 edificios de color amarillo que llaman la atención. Y si se conocen sus misterios lo harán más aún. Conocida popularmente- nunca mejor dicho- como la Colonia del Pico del Pañuelo, fue construida entre 1927 y 1930 y tiene varios misterios que tantos años más tarde siguen sin resolverse. Por ello, desde la CRónica de Arganzuela hemos querido hacerlo de la mano de un historiador y vecino de esta colonia durante 30 años. Él es José Luis Ibáñez Salas y lo sabe "todo" sobre esta zona, su zona, que la recuerda como "una especie de pueblo dentro de una gran ciudad como es Madrid. Nos conocíamos todos, aunque eso ahora ya no pasa".

¿De dónde viene el nombre? Y muchas más curiosidades

Es la principal duda de los historiadores que han estudiado esta colonia, ¿de dónde viene el nombre? De hecho, hasta hoy, todo son suposiciones y ninguna certeza. Pero no solo eso; además, siempre se ha creído que esta colonia se construyó para los trabajadores de Matadero, pero, ojo, porque puede que no sea así, como todos creen.

Las viviendas de la Colonia del Pico del Pañuelo fueron concebidas como "casas baratas de alquiler" aprovechando la cercanía de tantas empresas e industrias. El proyecto, firmado por el arquitecto Fernando de Escondrillas, especificaba que serían viviendas en régimen de alquiler, no propiedad individual, con el objetivo de proveer alojamiento asequible a los trabajadores de la zona. Aunque después cambiaría.

Y la evolución que ha sufrido el precio de estas viviendas es descomunal: datos a los que hemos tenido acceso así lo demuestran: en 1968 se compraron casas por 65.000 pesetas (si tenías el SMI de entonces, 3.060 pesetas mensuales, se podía pagar en solo 21 meses) y en 2024 se vendieron por 250.000 euros. Por hacer una comparación, estas casas costaron por aquel entonces 9.285 cafés (con un precio de 7 pesetas cada uno), y ahora cuestan 147.058 (a 1,7 euros cada uno), ¡15 veces más! Y eso que son hogares relativamente pequeños, como nos cuentan vecinos que han vivido o viven aquí. En la imagen inferior se puede apreciar el plano de la colonia y el pequeño tamaño de las viviendas.

Plano de la Colonia Pico del Pañuelo / CEDIDA

Una de las grandes afirmaciones históricas que se ha hecho sobre esta colonia es que se construyó para los trabajadores de Matadero, pero no es del todo así, como nos cuenta el historiador. "No digo que no vivieran aquí trabajadores del Matadero, pero no se construyó en exclusiva para ellos. De hecho, con más de 30 años viviendo aquí, nunca conocí a un trabajador del Matadero. La construyeron aprovechando que gracias a Matadero iba a ver muchos trabajadores que buscarían vivienda, pero no se hizo para ellos", concluye Ibáñez Salas. Por lo que queda desmentida una afirmación que se ha ido "transmitiendo de generación en generación".

Y el otro gran misterio es, ¿de dónde viene el nombre de la colonia? ¿Por qué hay otras zonas que reciben el mismo nombre? Lo explicamos. La colonia no se construyó con ese nombre, pero "parece ser" que antes ya había un terreno con este nombre cerca de la posterior colonia, y empezaron a llamar también a la colonia como Pico del Pañuelo. Cuando desde arriba se dieron cuenta de que tenía forma del pico de un pañuelo de chaqueta... ¡bingo! (esta forma se puede apreciar en la imagen inferior).

Arriba a la derecha se encuentra la Colonia Pico del Pañuelo, con su forma característica / CEDIDA

Ahora bien, hasta tres zonas reciben este nombre en el distrito de Arganzuela: esta colonia que tiene forma de pico desde arriba, la zona triangular comprendida entre la calle de Embajadores, el paseo del Molino y el paseo de las Delicias y, por último, la unión de estas dos zonas anteriores. ¿Por qué tres zonas diferentes reciben el mismo nombre? Es el otro quid de la cuestión. Son todo suposiciones, ya que no existe ningún documento oficial contundente que nos haga saber la realidad con certeza, pero todo indica a que, como anteriormente, "se debe a los terrenos que había por esta zona y que su dueño les llamaba así. Y se fue difundiendo el nombre por los alrededores", explica el historiador.

La colonia es "una hazaña" desde el punto de vista arquitectónico

Alexandra Delgado, de AD Arquitectura Urbana, confiesa que esta construcción, dadas sus características, "fue un hito para aquella época".

¿Cómo pudieron construir tantas casas en tan poco tiempo? (74 edificios y 1.585 viviendas en solo 3 años) La arquitecta Delgado nos da las claves: "es una construcción veloz que responde a la necesidad de la época de crear alojamiento lo más rápido posible y ello lo consiguieron gracias al diseño modular (uniforme) y a materiales como estructuras metálicas y ladrillo, que se secan muy rápido".

y ello lo consiguieron gracias al diseño modular (uniforme) y a materiales como estructuras metálicas y ladrillo, que se secan muy rápido". ¿Cómo se conservan tan bien teniendo en cuenta que han pasado 97 años? Es otro de sus grandes misterios porque, si uno pasea por allí, se da cuenta de que, al menos aparentemente, están en muy buen estado. "Los bloques que tienen alrededor de 100 años necesitan una reforma, incluso los que tienen la mitad, pero esta colonia parece estar en buen estado excepto alguna humedad. Y el mérito es de la buena cimentación", explica la arquitecta.

Resueltos los misterios de esta colonia, sigue sin aparecer ningún documento oficial que afirme con seguridad por qué esta colonia se llama así. Y no saldrá nunca, ya que no se construyó con ese nombre. Pero es precisamente esto uno de los atractivos de la Colonia del Pico del Pañuelo de Arganzuela, sus secretos y misterios que todavía nadie es capaz de resolver...