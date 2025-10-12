LO COMPROBAMOS
¿Es verdad que hay empujadores en el Metro de Madrid como en el de Japón por el cierre de la línea 6?
Los polémicos "empujadores" llegan a las principales estaciones de Metro de Madrid para coordinar la afluencia de viajeros en hora punta
Casi un mes después del cierre del segundo tramo de la Línea 6 de Metro de Madrid, los andenes de las otras estaciones están abarrotadas — sobre todo a primera hora de la mañana— y se ven colas casi kilométricas para subirse a los autobuses. La Comunidad de Madrid estableció un plan de transporte alternativo para facilitar los desplazamientos con tres servicios especiales, con un total de 53 autobuses en circulación. Pero parece que no es suficiente para los vecinos.
Las líneas de Metro con más viajeros
Según las cifras facilitadas por Metro de Madrid a este periódico, con la clausura temporal del tramo entre Moncloa y Legazpi por las obras de modernización en esta línea —la más utilizada en el suburbano madrileño con 401.000 viajeros diarios—, 135.000 usuarios se han trasladado a las líneas 3, 10, 2, 5, 4 y 7. Estas son precisamente las que más aglomeraciones presentan, como ha comprobado durante tres días, en diferentes estaciones y en horarios distintos, La CRónica de Arganzuela.
Sin embargo, 133.000 viajeros se mantienen en la Línea 6, aunque en el sentido que permanece abierto desde el pasado mes de septiembre. Como explica Metro de Madrid, 133.000 "utilizan otros modelos de transporte o toman el Servicio Alternativo de Autobús". En nuestro distrito permanece cerrada la estación de Arganzuela-Planetario, que fue la última en abrir en esta línea.
Ejerce como centro de coordinación de las labores, ya que es la única que cuenta con rampa para que pueda acceder toda la maquinaria que se necesita para la realización de las obras para que funcione de forma automática con trenes sin conductor. Aunque para eso habrá que esperar hasta 2027.
Así actúan los 'polémicos' "empujadores"
En las estaciones más transitadas de las líneas 1, 2, 4, 5, 7 y 10, como Plaza Castilla, Alonso Martínez, Nuevos Ministerios o Cuatro Caminos, entre otras, hemos visto cómo trabajan los "empujadores", la frecuencia de los trenes y las aglomeraciones de pasajeros entre las 7.30 y las 9.30 de la mañana.
Identificas rápido que son trabajadores de metro. También pueden llevar aparatos tecnológicos como tablets. Además, llevan una tarjeta para identificarse y que puedas acudir a ellos si necesitas cualquier cosa.
En las estaciones con más tráfico de personas, como Alonso Martínez, es habitual verlos en las escaleras mecánicas recordando a las personas que avancen y que dejen hueco para las personas que tienen prisa.
Si notan aglomeraciones en algunos puntos del andén, avisan a los viajeros de que avancen y permitan el paso a los que van llegando, también facilitando la situación para cuando llegue el tren.
Repiten constantemente las mismas indicaciones, porque el flujo de viajeros llegando al andén es constante. Son instrucciones básicas y claras, como que no se detengan, dejen paso o que busquen los huecos.
Antes de que se cierre el tren, aprovechan para hacer comprobaciones, recordar a los viajeros que no deben apoyarse en los elementos para sujetarse o que tengan cuidado.
En las diferentes estaciones, hay variedad de número de agentes, en función de las necesidades de cada línea. Aunque hay hombres y mujeres, es más habitual encontrar de las segundas. No están los mismos cada día.
También hemos hablado con los empujadores. "Solo somos un apoyo para los viajeros. Estamos aquí para ayudar en estos días, buscando la convivencia y el bien de todos los que utilizamos metro", explica un auxiliar en la estación de Gregorio Marañón.
Otro, que está trabajando en Alonso Martínez, nos cuenta que "no sé de dónde surge lo de ‘empujadores’, estamos distribuyendo el tráfico de viajeros para hacerlo lo más fácil posible para todos". Por su parte, un 'empujador' de Nuevos Ministerios aclara que "ni nos acercamos, no hay que exagerar, se trata solo de dar indicaciones, recordar conceptos básicos que hacen falta, es un trabajo de organización".
¿Qué son los oshiyas y cómo es su trabajo?
Son los famosos empujadores del Metro de Tokio, que transporta diariamente a más de 6,5 millones de viajeros. Estos empleados, ataviados de uniforme y guantes blancos, se encargan de empujar a los últimos pasajeros del tren para que las puertas se puedan cerrar correctamente. Solo actúan durante en algunas estaciones y en las horas de mayor afluencia, de 8 a 9 de la mañana.
Lo que opinan los más sufridores de las aglomeraciones
Preguntados por este periódico, quienes usan a diario el metro señalan que "hay mañanas que he llegado a dejar pasar tres trenes antes de subirme. En mi parada no estoy mal, pero te acercas a las más transitadas y es una locura". Las consecuencias del aumento de viajeros en otras líneas, por las obras en la Circular, obliga a que muchos tengan que hacer todo el recorrido "sin mirar el móvil tranquilo para distraerte".
La reapertura del segundo tramo cerrado de la Línea 6 de Metro de Madrid será el 31 de diciembre. Pero no será hasta 2027 cuando los trenes estén automatizados, sin conductor, y con vagones un 17 % más amplios y accesibles.
