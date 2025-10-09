¿Sabes cuáles son los barrios más pobres de la M-30 y qué lugar ocupa Arganzuela?

Vivir dentro de la M-30 sigue siendo, en términos generales, un privilegio que cada vez se paga más caro. Sin embargo, no todos los barrios que lo conforman tienen los mismos niveles de renta. Mientras que las zonas del norte mantienen su posición como los enclaves más acomodados de la capital, los barrios del sur y suresete presenta rentas medias más modestas. Y en ese equilibrio se encuentra Arganzuela. Que, pese a poder considerarse como uno de los humildes del centro de Madrid, no significa que sea el más pobre de la M-30.

La Agencia Tributaria ha publicado los últimos datos de la estadística de declarantes del IRPF por código postal correspondientes a 2023, y el retrato económico que deja de Madrid es tan desigual como previsible. La renta bruta media de los madrileños se sitúa en 43.646 euros, pero las diferencias entre barrios son abismales: en el extremo más alto, Aravaca lidera el ranking con 103.933 euros, mientras que en la parte más baja aparece Entrevías-Puente de Vallecas, con apenas 22.593 euros.

En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, Pozuelo de Alarcón se mantiene un año más como el municipio de mayor renta de España, con 88.011 euros, un 3,15% más que el año anterior. A este le sigue Boadilla del Monte, segundo municipio más rico a nivel nacional, con 70.869 euros. El podio nacional lo cierra el municipio barcelonés Sant Just Desvern, con 67.265 euros. Localidades que duplican —el primero y el segundo— la renta media bruta de España: 35.777 euros.

Arganzuela, por encima de Embajadores o Tetuán

A la hora de analizar el distrito de Arganzuela, este se encuentra levemente por debajo de la renta media de Madrid, con 43.188 euros. Dentro de él, el barrio de Delicias, identificado por el código postal 28045, alcanza una renta media de 42.896 euros, según los datos más recientes. Esta cifra sitúa al barrio en una posición intermedia: por debajo de la media de la ciudad, pero muy lejos de los barrios más empobrecidos y dejando más de una sorpresa en comparación con otros barrios céntricos.

Y es que, dentro de la lista de los códigos postales registrados, barrios como Embajadores (36.800 euros) , Tetuán, Valdeacederas y el barrio del Pilar (35.920 euros) —recogidos bajo el código postal 28029—, poseen una renta menor a la de Delicias.

Unos datos que se pueden justificar con la tasa de paro de los distritos, donde Arganzuela con 1.989 desempleados, es superado por los distritos de Centro (2.165) y Tetuán (2.587), según los últimos datos publicados por el Ayuntamiento de Madrid.

Esta es la renta media en todos los barrios de Madrid