SIN DETENIDOS
Herido grave tras ser apuñalado en el cuello y hombro durante una pelea en Arganzuela (Madrid)
Los hechos se han producido poco antes de la una de la madrugada, cuando la víctima, un joven de nacionalidad peruana, ha sufrido el ataque
Un joven de 29 años ha resultado herido después de que esta madrugada haya recibido varias puñaladas en el cuello y el hombro cuando se encontraba sentado en un banco de la calle Delicias, en el distrito madrileño de Arganzuela.
Los hechos se han producido poco antes de la una de la madrugada, cuando la víctima, un joven de nacionalidad peruana, ha sufrido el ataque por el que se encontraba en estado de baja conciencia, según fuentes policiales consultadas por Europa Press.
En concreto, la víctima presentaba dos heridas en el cuello y en el hombro por las que ha tenido que ser atendida por efectivos de Samur-Protección Civil y trasladada más tarde la Hospital 12 de Octubre, han apuntado fuentes sanitarias.
La Policía Nacional se ha hecho cargo del asunto y mantiene abierta una investigación a fin de esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del presunto autor.
