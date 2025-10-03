Más de 200 vecinos de Arganzuela juran fidelidad a la bandera de España en Madrid Río

Evento multitudinario en el distrito. La Armada, en colaboración con la Junta Municipal de Arganzuela, ha celebrado una jura de bandera para personal civil en Madrid Río. Este evento congregó a cientos de asistentes y contó con la participación de más de 200 jurados.

Fue un acto solemne, y abierto a toda la ciudadanía, que fue el broche de oro a la XV Semana Naval, que se celebró en "un ambiente de respeto y emoción".

Se trata de uno de los actos más protocolarios que existen, pero lejos de lo que algunos puedan creer, no está reservado exclusivamente al personal militar. Y es que cualquier ciudadano puede participar en la jura de bandera. Eso sí, el único requisito es ser mayor de edad.

Los civiles pueden hacerlo en las fechas que las Fuerzas Armadas —Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército de Aire— designan cada año en diferentes localidades distribuidas por toda la geografía española, y que recientemente se hicieron en el distrito de Arganzuela.

Agencia Atlas

¿Qué compromete la Jura de Bandera civil?

Como explican desde el Ministerio de Defensa, "es la expresión cívica, pública e individual de lealtad hacia España y hacia los españoles". El ciudadano decide por "voluntad propia, mostrar ante todos que está decidido a contribuir por el bien común".

Hablamos de una promesa se hace a sí mismo y que "puede desempeñar en cualquiera que sea su labor en la sociedad, ya sea en el trabajo o con la familia, en el entorno público o privado: pagar sus impuestos como exige la Ley, colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando la situación lo requiere, comportarse de forma adecuada, etc.".

Es una ceremonia que se remonta a la Antigua Roma. En nuestro país, existen testimonios desde la Edad Media, aunque en la actualidad se ha ido adaptando, pero mantiene su esencia. El beso a la bandera es un gesto simbólico que supone sellar el compromiso con España. Sin embargo, "puede ocurrir que los nervios generen un lapsus momentáneo pero... ¡No lo dudes, besa la bandera!", dicen.

Estrechar la relación entre institución y sociedad

En esta jura de bandera participaron 200 vecinos, que estuvieron acompañados por cientos de asistentes a lo largo del tramo de Madrid Río que se habilitó para este acto. El dispositivo coordinado entre la Armada y la JMD de Arganzuela "garantizó el normal desarrollo del acto y la convivencia con las actividades habituales del parque", señalan desde el Ayuntamiento de Madrid.

La XV Semana Naval ha consistido en exposiciones, conferencias y actividades divulgativas que buscan "estrechar la relación entre la institución y sociedad, promoviendo el conocimiento mutuo y el reconocimiento a la labor de quienes sirven".