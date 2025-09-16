Más seguro, más cultural y más deportivo: Arganzuela lidera las inversiones de todos los distritos de Madrid

Arganzuela es el distrito de Madrid con mayor crecimiento presupuestario. El presupuesto para 2025 ha aumentado un 11,8% con respecto al año anterior, lo que supone 4,25 millones de euros adicionales, alcanzando los 40,19 millones de euros totales. Y todo ello, y mucho más, se valoró recientemente por la Junta Municipal de Arganzuela en el Debate sobre el Estado del Distrito, con la concejala Lola Navarro a la cabeza.

Las escuelas de Arganzuela ahora son "más seguras"

Lola Navarro subrayó la inversión que ha realizado la junta municipal en los centros escolares, haciendo las "aulas más seguras, los patios más inclusivos y la energía más eficiente". Entre los centros beneficiados se encuentran:

CEIP Menéndez Pelayo (550.000 euros)

Legado Crespo (600.000 euros)

Tirso de Molina (260.000 euros)

Marqués de Marcenado (200.000 euros)

Escuela Infantil El Alba (90.000 euros)

Matadero Madrid, el "polo creativo de referencia europea"

Y Arganzuela también destaca en el ámbito cultural, con Matadero como epicentro de decenas de actividades, exposiciones y talleres que se realizan semanalmente. Solo en 2024 tuvieron lugar más de 1.500 actividades y cerca de 300.000 asistentes.

Actuaciones en la vía pública para "seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos"

En cuanto a actuaciones en la vía pública, la junta municipal sigue invirtiendo para garantizar entornos escolares más seguros, con 956.700 euros invertidos para este propósito en el área de Menéndez Pelayo.

En material social, la concejala destacó el despliegue del nuevo modelo de Unidades Barriales de Intervención Social, así como programas como Envejecer en Casa, prevención del aislamiento, apoyo a cuidadores, proyectos socioeducativos y campamentos para adolescentes en riesgo.

Promover el deporte es otro de los objetivos

Se ha promovido la actividad deportiva con los torneos de la Melonera, con 476 participantes; la XXXIV Carrera de la Melonera, con 3.000 corredores adultos y 800 niños; las Escoladas 2025, con siete colegios y 650 participantes; los programas específicos para mayores y los campeonatos nacionales de remo en Madrid Río y esgrima, en el CDM Marqués de Samaranch, entre otros.

Respecto a las inversiones de las áreas de Gobierno en el distrito a lo largo del mandato, destacan la finalización de Madrid Río en el entorno de Mahou Calderón y la reforma de la piscina de Peñuelas, que los vecinos han podido disfrutar desde el pasado julio. También la Operación Asfalto en 13 vías clave y la modernización de túneles con iluminación led, nueva señalización y sistemas contra incendios.