¿En cuánto se parece la 'vuelta al cole' de ahora con la de hace décadas? Tres papelerías nos analizan lo que se vende, lo que ya no, y las novedades

Durante la pasada semana, 1.267.387 alumnos de la Comunidad de Madrid 'volvieron al cole’. Lo que es sinónimo de alegría para unos y de amargura para otros. Todo ello tras casi 90 días de vacaciones. Y desde EL PERIÓDICO DE ESPAÑA hemos querido echar la vista atrás (y al presente), porque si hay algo que todos recordamos de nuestra etapa del colegio cuando llegaba septiembre son, indudablemente, las eternas colas en las papelerías, agarrados de las manos de nuestros padres visiblementes desesperados...

Un repaso al material escolar, ¿sigue siendo igual?

Y hoy, en pleno 2025, se sigue usando gran parte del material escolar que se usaba hace décadas, el mismo que utilizaban... ¡nuestros abuelos! Por ello, hemos acudido a distintas papelerías de Arganzuela, Carabanchel y Latina, para conocer de primera mano qué es lo que se sigue vendiendo igual que hace décadas y, por el contrario, qué es lo que a día de hoy, para disgusto de los nostálgicos del material escolar, ya no se vende.

El material que todos recordamos... y sigue triunfando cada año : los bolígrafos BIC, gomas Milan, archivadores, ceras Manley, rotuladores, cuadernos Oxford, el clásico juego de regla, escuadra y cartabón, acuarelas, lápices de colores de ALPINO, mochilas, ceras plásticas de Plastidecor, plastilina, lápices STAEDTLER, calculadora científica, compás, flauta, cuadernillos Rubio, subrayadores de Stabilo Boss, Tipp-ex...

: la agenda escolar ha disminuido sus ventas porque muchos colegios las dan, biblias, la marca Rotring, forralibros porque ya hay máquinas que lo forran de forma automática (y barato) y diccionarios, por los avances digitales. Lo que es nuevo, desconocido para las antiguas generaciones... y arrasa entre los nuevos alumnos: bolígrafos borrables, plumas desechables, carpetas y block (son una especie de carpetas muy completas en su interior, con archivadores, separadores... muy útiles para organizarse), bolígrafos de tinta gel rápida, forro automático de libros y subrayadores de colores inimaginables hace años como color 'tierra' o 'pastel'.

El curso llega con nuevas "subidas de precios", aseguran los propietarios de las papelerías / L.O.

Las papelerías nos lo cuentan: "septiembre sigue siendo nuestro gran mes... pero ya no es como antes"

Si hay algo en lo que coinciden Marco, Óscar y Virginia es en que "ya no es como antes". Marco es el propietario de la papelería librería 'El Inca', en Arganzuela, Óscar, de la 'Papelería Librería Carabanchel', y Virginia de la papelería 'Paper&Co', en el distrito de Latina.

Marco Ballesteros lleva más de siete años en la plaza de Rutilio Gaci, número 8 (Arganzuela), asesorando a padres y alumnos en todo lo que se refiere material escolar: tanto el que se usa en el día a día como en libros. Y confiesa que " en septiembre facturamos entre el 20 y 25% de toda la facturación anual ", aunque también expone el problema que tienen con los libros, "el programa ACCEDE de la Comunidad de Madrid da los libros gratis a la familia, y los libreros pedimos que se les de un cheque y los padres vayan a las papelerías ". Sobre el material, afirma que se sigue vendiendo lo mismo que antes, "aunque cada vez más caro ". Y expone que tienen que hacer frente a bazares que venden el material más barato y otras grandes plataformas . Además del uso de tecnologías en los colegios, que son claros enemigos de las papelerías y el material escolar .

Y a todas esas papelerías de barrio que (nos) llevan años acompañando a sus alumnos, facilitando y asesorando a todos en tantísimas 'vueltas al cole', tan solo queda agradecerles por su gran labor, pese a las dificultades a las que tienen que hacer frente.