Así es el ambicioso proyecto de la Ferroviaria para ascender: ahora, están en la novena categoría del fútbol español

"Nuestro objetivo es ascender y en un medio plazo (7-8 años) estar en categoría nacional (de Tercera Federación en adelante)", así de tajante y ambicioso se muestra Javier Puig, presidente de la AD Ferroviaria. Hoy, son equipo de la novena categoría del fútbol español (Segunda Aficionado) y debutarán esta temporada el 28 de septiembre frente al Sporting Valdebernardo ‘A’.

Pero desde el club tienen claro que esta temporada debe ser un "trámite" y que se ha de ascender. Por ello, han realizado una fuerte inversión en donde hay que hacerla, en el césped: la Ferro tendrá esta temporada dos entrenadores, preparador físico, entrenador de porteros, un director deportivo y también ha realizado diez fichajes (de momento, ya que en estas categorías no hay día de cierre de mercado).

Y es importante matizar que no se trata de un club cualquiera. Es el cuarto equipo más antiguo de Madrid (fundado en 1918) y en sus filas, como ya detallamos en este artículo, jugaron grandes estrellas de aquel momento como Miguel Muñoz, Joaquín Peiró o Miguel González ‘El Manzana’. Y hasta Vicente del Bosque es uno de los padrinos del club en la actualidad.

Van "tan en serio" que hasta sus jugadores tienen primas por objetivos esta temporada

La Ferro va en serio con el ascenso. Y para motivar (más) a sus jugadores, tendrán primas por ser campeones de invierno (200 euros para cada uno) y otros 200 en caso de materializar el ascenso. Por lo que todos, ahora más que nunca, desean que el club sea equipo de Primera Aficionado al final de la temporada 25/26.

Así va la plantilla para la temporada 25/26 En primer lugar, la Ferro ya puede presumir de tener en sus oficinas a un director deportivo, Luis Sauras. Además, han realizado una fuerte inversión en el césped y en el cuerpo técnico, que está formado por: Dos entrenadores . El primero es Sergio Vázquez.

. El primero es Sergio Vázquez. Un preparador físico .

. Un entrenador de porteros. Y sobre el mercado de fichajes, el club ha completado: 10 renovaciones

10 altas

15 bajas De esta manera, así están cubiertas actualmente las posiciones de la Ferro para la próxima temporada: En la portería, Rubén y Hugo.

Lateral derecho para Marcos.

Como centrales, Mateo, Mario Zafra, Cristian y Cámara.

Lateral izquierdo para Nico y Marcos.

En el mediocentro estarán Álex, Gabriel y José. Y en la mediapunta Pozo, Wilfred y Tonatiu.

Los extremos, Beltrán y Facundo.

Y los encargados de los goles serán Smetan y Wilfred.

¡Y todavía se pueden comprar acciones de la Ferroviaria!

La Ferro, "a finales de año será Sociedad Anónima Deportiva", y en mayo sacaron 3.900 acciones a la venta (250 euros cada una). Hoy, meses más tarde, el presidente nos cuenta que se han vendido 600 y que "en noviembre habrá una presentación oficial con Míchel González y Del Bosque, por lo que esperamos que en ese momento haya una gran venta". Y tanto para los nostálgicos del club como incluso para aquellos que ven una buena oportunidad financiera, todavía se pueden comprar acciones de este club centenario desde este enlace.

Ferro, para esta temporada, mucha suerte. Un club histórico como ellos no merecen menos. Los nostálgicos y futboleros le quieren (queremos) de vuelta.