Descubre FIVER: el festival que une la danza, el cine y la tecnología este fin de semana en Matadero

Con la intención de que el género de cinedanza —una mezcla de artes audiovisuales con danza— tuviera su espacio, Samuel Retortillo, coreógrafo y bailarín riojano, creó FIVER: el Festival Internacional de Cine, Danza y Nuevos Medios en 2012. Trece años después se ha convertido en un festival referente tanto a nivel nacional como internacional. Y tras seis años, regresa este fin de semana al Centro Danza Matadero.

Tras dar sus primeros pasos en Logroño, de donde son originarios sus creadores, Retortillo junto con su compañero Roberto Martínez, Matadero fue el escenario elegido entre 2015 y 2019, previo a la COVID-19. "Un proyecto que nació con la intención de dar su lugar a la danza en pantalla y en un espacio donde poder crearlo", así explica a La Crónica Retortillo el origen del festival. Con el objetivo de dar a conocer el género cinedanza, el festival se ha convertido en un espacio sostenido por esta comunidad. Un lugar donde se juntan profesionales y el público general.

En su XIII edición, el foco se ha puesto en Brasil y la tecnología. Con varias películas y un espectáculo de Natalia Fernandes que se combina con la Inteligencia Artificial, otro aspecto notable de esta edición. Así, “la tecnología se asocia con el arte para visibilizar la propia herramienta”, explica Retortillo.

Cuatro días lleno de obras y actividades en la Nave 11 de Matadero donde se muestra la danza a través de la pantalla. Respecto a la relevancia del festival, su director explica que "estamos contentos con lo que se está logrando. Son muchos años juntando público y artistas en un espacio común. Cada vez más personas optan por ver la danza en pantalla, que sigue siendo un escenario con otras lógicas". Retortillo recalca que no es como el cine mudo, "aquí la narrativa se basa en el movimiento, en crear frases con el cuerpo”.

Un estreno por todo lo alto

Tras su inicio este jueves con el estreno en España de la película La Ola de Sebastián Lelio, ganador del Oscar a mejor película de habla no inglesa en 2017 y la jornada de ayer viernes, hoy y mañana continuará la Proyección Sección Oficial, con películas finalistas en categorías Internacional, Dance Films From Spain, FiverDOCS y Foco Brasil y tres espectáculos únicos.

Un espacio único donde converge este género cada vez más reconocido en el país entre los profesionales del sector audiovisual, la danza y la tecnología con el público general.