Ni la Plaza Mayor, ni el Retiro: las mejores bodas civiles de Madrid se celebran en este solicitado lugar

Las parejas que quieren una boda civil en Madrid lo tienen muy complicado para encontrar una fecha que se adapte a sus preferencias. Especialmente, en el distrito de Arganzuela, es muy difícil dar con el hueco ideal para este día tan especial. La Casa del Reloj es uno de los lugares más demandados y con menos disponibilidad para celebrar la ceremonia en la capital, junto con la casa de la Panadería en Centro. No hay fecha disponible hasta verano del 2026, a excepción de huecos sueltos que suelen responder a cancelaciones, mientras que en distritos como Barajas o Vicálvaro puedes casarte en enero del año que viene.

Las parejas prometidas consideran que no hay demasiada variedad de fechas para los enlaces civiles. Esperan que el Ayuntamiento de Madrid habilite nuevos horarios por la tarde y que se puedan realizar las ceremonias todos los viernes y sábados del año, para responder la demanda. Por su parte, el consistorio mantiene que de las 4.820 fechas que se ofertaron en 2024, el 40% se quedó libre.

Consultando la página web del ayuntamiento para hacer las reservas de los enlaces, se ve que en función del distrito hay más huecos libres, como en Carabanchel, Usera y Chamartín, o menos, como en Retiro o Chamberí. También influye la época.

La Casa del Reloj tiene casi lista de espera hasta julio de 2026

La Junta Municipal de Arganzuela es uno de los espacios más demandados, tanto para los vecinos del distrito como para los habitantes en Madrid en general. Solo le iguala la casa de la Panadería en Centro. En gran parte, es por su aspecto.

La Casa del Reloj en Arganzuela es un espacio único / Ayuntamiento de Madrid

Su cercanía con Madrid Río, el diseño en forma de invernadero de cristal, su espacio amplio y muy próximo a Matadero, le convierten en un escenario único para las ceremonias civiles. El resto de lugares de Madrid, suelen ser más fríos y con grandes limitaciones de espacio para los invitados. Fran de Prado, fotógrafo especializado en bodas, comparte: "Está muy bien para la sesión, en todo su entorno se pueden hacer fotos chulas. La actual persona que oficia es amable y deja hacer ceremonias más extensas. Además, permiten entrar a perros al espacio".

La reina de las bodas es la Iglesia de Los Jerónimos, de 18 a 24 meses. Con una ubicación privilegiada en pleno centro de Madrid, el Paseo del Arte, la Iglesia de San Jerónimo el Real tiene un interior majestuoso, ideal para ceremonias religiosas, la favorita de muchos.

La Iglesia de Los Jerónimos combina estética, valor histórico, prestigio y ubicación. El estilo gótico, lleno de detalles, es visualmente impactante. Además, es un enclave exclusivo que celebra muy pocos enlaces al año. Para los madrileños es un símbolo la cultura de la ciudad.

Los requisitos para las bodas civiles en Madrid

No es muy complicado tener una boda civil en Madrid, pero no siempre se puede contraer matrimonio en el distrito de residencia o en la fecha que se desea. Las parejas piden fechas para bodas civiles todos los viernes y sábados del año, además de ampliar horarios por la tarde. Las Juntas Municipales de Distrito no ofrecen opciones para casarte los martes. Sí hay para otros días de entre semana, como lunes, miércoles, jueves o viernes.

Uno de los contrayentes tiene que tener la residencia habitual en Madrid.

Dos testigos para iniciar el trámite del expediente previo a la boda.

En el encuentro con el funcionario, aparte de identificarse, deben atestiguar que conocen a la pareja y que se casan libremente.

La Casa del Reloj de Arganzuela es uno de los favoritos de los novios / Ayuntamiento de Madrid

Madrid, una de las regiones con mayor coste por invitado

La comunidad autónoma en la que te casas influye directamente en el precio medio por invitado. Cada región tiene unos espacios, productos típicos gastronómicos y actos culturales diferentes con un precio acorde. El Principado de Asturias es la región con el precio medio más alto por invitado, con 267 euros, según el Libro imprescindible delas Bodas, publicado por Bodas.net junto a Google y Carles Torrecilla, profesor de Esade. La Comunidad de Madrid es, empatada con Cataluña, la cuarta en esta lista, la media en España es de 200. Se debe, en mayor medida, a la alta demanda y el tipo de espacios escogidos para celebración. El banquete es lo que más se lleva del presupuesto de los novios. Bodas.net recomiendan mucho diálogo y consenso