Todo lo que puedes hacer en el distrito de Arganzuela (Madrid) este fin de semana: los planes gratuitos del 12 al 14 de septiembre

Arganzuela ofrece una amplia variedad de actividades este fin de semana. El distrito sigue de lleno en las fiestas de La Melonera con actividades infantiles, deportivas y la tradicional misa en honor de nuestra patrona La Virgen del Puerto.

Y, como broche cultural, los vecinos tendrán la oportunidad de conocer a la escritora Mariana Enriquez.

Fiestas de La Melonera (actividades infantiles, deportivas y religiosas)

Los más pequeños podrán disfrutar de atracciones, actuaciones y mucha música. El viernes 12 actuará Mía la cuentista y el sábado 13 será el turno de Mago Magclown. Ambas tendrán lugar en la Nave de Terneras a las 18:00 h.

También habrá mucho deporte:

Sábado 13 : torneo de voleibol cadete femenino y pozo de pickleball (adultos).

: torneo de voleibol cadete femenino y pozo de pickleball (adultos). Domingo 14: torneo de fútbol (cadete, alevín, infantil), pozo de pádel (adultos) y exhibición de gimnasia rítmica (menores de 5 a 17 años).

Y, como ya es tradición, ese mismo día a las 11:30 h será la solemne misa en honor a la Virgen del Puerto. A continuación, se celebrará la procesión por las inmediaciones de la ermita.

Nave de Terneras y explanada Madrid Río

Premios de Pintura y Fotografía de Arganzuela 2025 (exposición)

Ya se puede visitar la exposición de las obras ganadoras de pintura y fotografía de los Premios Arganzuela 2025.

Pintura : Francisco Campos con Plaza España (Madrid) años 70, Juan Manuel Bernardo con Qué estás mirando y Miao Du con Fiesta.

: Francisco Campos con Plaza España (Madrid) años 70, Juan Manuel Bernardo con Qué estás mirando y Miao Du con Fiesta. Fotografía, Ana María Jiménez con Matadero, Irene Gabaldón con Invisible y Fernando Alberto Casa con Tus luces, mis sombras.

Estará disponible hasta el 13 de septiembre en la sala La Lonja del Centro Cultural Casa del Reloj.

Centro Cultural Casa del Reloj. Paseo de la Chopera, 6-10

Encuentro con la escritora Mariana Enriquez (entrevista)

Asimismo, este fin de semana, la Librería Altamarea organiza el Back to the Book Festival, un encuentro de lectores con autores locales.

El domingo 14, a las 12:00 h, la periodista Laura Barrachina entrevistará a la autora Mariana Enriquez, que está de gira por España con motivo de la publicación de su libro Cómo desaparecer completamente (Anagrama), una novela atmosférica que da voz a los olvidados que viven en los márgenes.