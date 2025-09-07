Fiestas de La Melonera 2025 en Arganzuela: qué hacer gratis hoy domingo en Madrid

Hoy, domingo 7 de septiembre, es el último día de Las Fiestas de La Melonera, en Arganzuela. Desde el día 4 vecinos y visitantes han disfrutado de una programación de lo más completa en actividades y para todas las edades. Y queda un día por delante en el que volverán a hacer lo propio, con el plato fuerte de la gran carrera Melonera de Madrid.

Cartel de las Fiestas de La Melonera 2025 / Ayuntamiento de Madrid

Progamación del domingo 7 de septiembre en Las Fiestas de La Melonera (Arganzuela, Madrid)

09:00 horas: carrera Melonera de Madrid. La salida y meta se encuentran en la Junta Municipal del distrito de Arganzuela, en la Casa del Reloj, ubicada en el Paseo de la Chopera, 10. Esta carrera alcanza este año su XXXIV edición. La cita deportiva, con distancias de 10 y 5 kilómetros, recorrerá Madrid Río a partir de las 9:00 horas.

11.30 horas: Pez al Revés. Se trata de un grupo de tres artistas que harán pasar un rato fenomenal a toda la familia, en especial a los pequeños, con juegos y canciones. En el escenario principal del recinto ferial en la explanada Madrid Río.

12.30 horas: Meraki For Kids. Es un sexteto de música vocal e instrumentista, que abarca desde el Góspel, pasando por el Soul, el Pop y el Rock (para todas las edades). Todos cantan y tocan algún instrumento. De nuevo, en el escenario principal del recinto ferial en la explanada Madrid Río.

20.00 horas : Actuación del grupo ganador de los Premios de Música Popular de Arganzuela 2025 . Escenario principal del recinto ferial en la explanada Madrid Río.

: Actuación del grupo ganador de los . Escenario principal del recinto ferial en la explanada Madrid Río. 21.30 horas: Concierto: Bendecida 'Tributo a Héroes del Silencio'. Escenario principal del recinto ferial en la explanada Madrid Río.

Y a las 00:00 serán los fuegos artificiales en el escenario principal del recinto ferial en la explanada Madrid Río, para despedir, un año más, a la fiesta local de Arganzuela y la más "melonera" de todo Madrid.