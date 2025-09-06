Fiestas de La Melonera 2025 en Arganzuela: qué hacer gratis hoy sábado en Madrid

Arganzuela afronta su penúltimo día de las Fiestas de La Melonera. Arrancaron el pasado jueves 4 de septiembre y quedan tanto sábado 6 como domingo 7 para que se den por finalizadas las fiestas locales del distrito. Y vamos a repasar su programación al completo para este sábado, que estará cargado de actividades para todos los gustos y edades.

Cartel de las Fiestas de La Melonera 2025 / Ayuntamiento de Madrid

Programación del sábado 6 de septiembre en las Fiestas de La Melonera (Arganzuela)

El penúltimo día de las fiestas, el sábado 6, en la explanada de Madrid Río, será uno de los platos fuertes. Y tendrá la siguiente programación:

11:00 horas : juegos tradicionales de madera. Zona posterior de la Nave de Terneras.

: juegos tradicionales de madera. Zona posterior de la Nave de Terneras. 11:45 horas: cabaret Ovejuno. Cía. Vidas de Alambre. Zona posterior de la Nave de Terneras.

cabaret Ovejuno. Cía. Vidas de Alambre. Zona posterior de la Nave de Terneras. 12:30 horas : fiesta de la espuma. Zona posterior de la Nave de Terneras.

: fiesta de la espuma. Zona posterior de la Nave de Terneras. 20:00 horas : concierto de Entreduendes. Escenario Principal Recinto Ferial Explanada Madrid Río.

: concierto de Entreduendes. Escenario Principal Recinto Ferial Explanada Madrid Río. 22:00 horas: concierto de Antonio Carmona y Soraya (causa baja el grupo Camela por circunstancias médicas). Escenario Principal Recinto Ferial Explanada Madrid Río. A continuación y hasta el final de la fiesta, actuará Dj Vaquero.

Y también desde ya se puede visitar la exposición de las obras ganadoras de pintura y fotografía de los Premios Arganzuela 2025. Hasta el 14 de septiembre en la sala La Lonja del Centro Cultural Casa del Reloj.

Por otro lado, de 10:00 h a 14:00 horas habrá degustación de melón, sorbete y sangría, por gentileza de los comerciantes de los mercados.