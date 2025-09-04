Fiestas de La Melonera 2025 en Arganzuela: qué hacer gratis hoy jueves en Madrid

¡Ya están aquí las Fiestas de La Melonera de Arganzuela! El distrito celebra sus días grandes del 4 al 7 de septiembre y ofrece una programación para todos los gustos y edades.

Para los más pequeños, habrá espectáculos como Pez al Revés, Cabaret Ovejuno y Meraki for Kids. Además, se realizarán talleres, actividades infantiles, teatro, deporte, baile popular y hasta una fiesta de la espuma.

Asimismo, como cada año, no faltarán ni la tradicional misa en honor a la Virgen del Puerto ni la Carrera de La Melonera, que celebra su 34ª edición.

El sábado 6, Antonio Carmona y Soraya se subirán al escenario tras la actuación de Entreduendes, ocupando el lugar de Camela, que no podrá acudir por causas médicas de uno de los vocalistas. Y, más tarde, un DJ pondrá música hasta el final de la noche.

Y el viernes 5 será el momento de Los Chisperos de Arganzuela, María Gracia, Nacha Pop y DJ Varoc.

Sin embargo, desde este jueves, podrás disfrutar de una amplia variedad de actividades.

Cartel de las Fiestas de la Melonera 2025 / Ayuntamiento de Arganzuela

La programación del jueves 4 de septiembre

Bailes con orquesta, talleres de bachata, charlas y exhibiciones intergeneracionales en centros municipales.

10:30 a 12:30 horas : exhibición de coches teledirigidos artesanales en la zona de pistas de petanca del CMM “Luca de Tena”.

: exhibición de coches teledirigidos artesanales en la zona de pistas de petanca del CMM “Luca de Tena”. 11:00 a 13:00 horas : charla/coloquio “La Melonera y sus orígenes”, por Justo Carretero León, en el Centro Intergeneracional “Ouka Leele”.

: charla/coloquio “La Melonera y sus orígenes”, por Justo Carretero León, en el Centro Intergeneracional “Ouka Leele”. 20:00 horas : I parte de la Final de los Premios de Música Popular de Arganzuela 2025 en Nave de Terneras.

: I parte de la Final de los Premios de Música Popular de Arganzuela 2025 en Nave de Terneras. 20:00 horas : concierto de Santa Esencia en la explanada de Madrid Río.

: concierto de Santa Esencia en la explanada de Madrid Río. 22:00 horas: concierto de Javier Ojeda (Danza Invisible) en la Explanada de Madrid Río.

Las Fiestas de La Melonera son una oportunidad para parar el ritmo diario, mirar alrededor y disfrutar del distrito. Porque, como indica la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela, "en estos días no hay prisa, hay encuentro. No hay rutina, hay música. No hay horarios, hay barrio".